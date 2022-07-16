Erdal Andız’ın vedası
İş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden, Casinocular Birliği eski başkanlarından Erdal Andız hayata gözlerini yumdu.
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İş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden, Casinocular Birliği eski başkanlarından Erdal Andız hayata gözlerini yumdu.
1943 doğumlu Erdal Andız, İngiliz Okulu’nun ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olmuştu.
Andız, özellikle siyaset alanında da köşe yazıları yazmış, siyaset içinde fikirleriyle öne çıkmıştı.
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