Ercan’ın ailesinden Tatar’a: “Vefasızlık”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Ercan Havaalanı’nın isminin “Dr. Fazıl Küçük Havaalanı”; Geçitkale Havaalanı’nın ise “Ercan Havaalanı” olarak değiştirilmesi yönündeki açıklamalarına Binbaşı Fehmi Ercan’ın ailesinden tepki geldi.

Söz konusu niyetin tekrar gözden geçirilmesini talep eden kızı Canan Ercan, sosyal medya üzerinden tepkisi şu şekilde dile getirdi;

“Bizler Şehit Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın ailesi olarak babamızın Kıbrıs davasına olan inancının verdiği güçle ve ona layık olma çabasıyla bugünlere geldik. Adının verildiği ERCAN havaalanı anısını ve onun gibi Kıbrıs’ın geleceği ve özgürlüğüne inanarak yaşamlarını veren ya da bu uğurda çaba gösterenleri onurlandırdı.

Bugün 47 yıl sonra uluslararası havacılık kodları arasına ERC olarak yerleşmiş ERCAN Havaalanı’nın adının değiştirilmek istendiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Üstelik bu değişiklik önerisinde kıymetli lider Dr. Fazıl Küçük’ün, Şehit Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın ve Geçitkale halkının ve şehitlerinin aziz ruhlarının birbirleriyle karşı karşıya kaldığı ve tüm taraflar adına yaralayıcı bulduğumuz bir dizi etkileşimin söz konusu olduğunu görüyoruz. ERCAN ailesi olarak, söz konusu niyetin olası etkilerinin hassasiyetle gözden geçirilmesini, daha fazla vicdani ve toplumsal zarar doğurmadan gündemden kaldırılmasını bekliyor ve talep ediyoruz.”

İmza kampanyası başlatıldı

Change.org üzerinden “Ercan Havaalanı’nın ismine dokunma” başlıklı bir imza kampanyası açan torun Selen Ercan, sosyal medyadan da acıkama yaptı ve “Bu vefasızlık bizi derinden incitmiştir” dedi.

İşte torun Selen Ercan’ın paylaşımı: Dedem Binbaşı Fehmi Ercan, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında 6. Kolordu nezdinde İleri Hava Kontrolörü Tim Komutanı olarak adaya çıkmış ve Alay Komutanı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ile birlikte şehit düşmüştür.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada Şehit Hv. Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adının KKTC Ercan havaalanından çıkartılacağını ve Dr. Küçük adının verileceğini duyurmuştur. Rahmetli şehit dedemin ve Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizin anısına yapılan bu vefasızlık bizi derinden incitmiştir.