“Yeni havaalanının adı ‘Dr. Fazıl Küçük’, Geçitkale’nin adı ‘Ercan’ olarak düşünülüyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar yeni havaalanına “Dr. Fazıl Küçük” isminin verilmesiyle ilgili girişimler yaptığını anlattı.

Yeni inşa edilmekte olan havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla istişarelerde bulunduğunu, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinde de memnuniyet yarattığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Pilot Yüzbaşı Ercan’ın isminin de Geçitkale Havalimanı’na verilmesinin düşünüldüğünü kaydetti.