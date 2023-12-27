Ercan'dan havalanan uçak bir zanlının tutuklanması için geri indi

Lefkoşa’da bu sabah saat 07.15 sıralarında, Akın Başak Sokak’taki bir apartmana ait park yerinde, bir araca açılan iki el ateş sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis açıklamasında, ileri soruşturma sonucu zanlı olarak görülen A.Y’nin (E-52), Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı bildirildi.