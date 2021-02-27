‘Ercan Taksi’ çalışanları yetkililere seslendi: “1 yıldır evimize ekmek götüremiyoruz, işimizi de çalıyorlar”

Devrim DEMİR

Uçuşların kısıtlanması sonrası Mart 2020 tarihinden bu yana iş yapamaz hale gelen ‘Ercan Taksi’ çalışanları isyan noktasına geldi.

72 kişinin evine ekmek götürdüğü durakta 1 yıldır pandemi nedeniyle yaşanan zorluklar katlanarak arttı.

Taksiciler, günlük gelen uçak sayısının belli olduğunu, Aralık ayı sonrası hükümetin insafa gelerek günde 12 Taksinin 2 yolcu alma şartı ile taksimetre çalıştırmadan iş yapmasına izin verdiğini öne sürdü.

Turizm işi yapanların kiralık araçlar ve vitolarla Ercan’dan yolcu aldığını iddia eden Taksiciler, “Bıçak kemiğe dayandı, ekmek teknemizde bizim dışımızda herkes ekmek yiyor. En büyük eylem burada olacak” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Polat, “Açız, evimize ekmek götürecek durumumuz kalmadı. Günde 12 Taksi şartını değiştirip sayıyı yükseltin, en büyük eylem burada yapılacak” dedi.

Her gün 12 Taksi iki yolcu alıyor… “Kontakları kapatacağız”…

‘Ercan Taksi’ çalışanları günde gelen 2 uçakla ilk 24 yolcuyu 2’şer olacak şekilde alıyor. Değişimli bir şekilde her gün 12 Taksici evine ekmek götürmek için savaşıyor. Neredeyse 1 yıldır araçlarına seyrüsefer çıkarmadıklarını söyleyen Taksiciler, Kasım ayında yaptıkları eylemin daha büyüğünü yapmak için gün saydıklarını uygulamaların değişmemsi halinde kontak kapatacaklarını söylediler.

Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Polat:

“Yolcuları kilometre başından hesaplayarak götürüyoruz”

Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Polat, geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana kapandıklarını Taksi sektörünün kapandığını söyledi.

Ülkede turist, öğrenci olmaması nedeniyle işlerinin tamamen durduğunu söyleyen Polat, hükümet edenlerin ayaklarına gittiklerini ancak sorunlarına çare üretilmediğini söyledi.

Düzgün bir ödeme almadıklarını söyleyen Polat, Kasım ayında eylem yaptıklarını dönemin bakanlarının kendilerine verdikleri sözlerin hiç birinin tutulmadığını belirtti.

Aç olduklarını belirten Polat, “Taksici sektörü zaten en zor geçinen sektör. Kimse bize yardımcı olmadı. Kasım ayında eylem yaptık, hükümet edenler bizimle muhatap oldu sorunlarımızı anlattık, açız iş yok ekmek alamıyoruz, bizim malımız burası dışarıdan gelen durağımızdan ekmek yiyor. Gelen her uçaktan 12 kişi alıyoruz, Aralıktan sonra almaya başladık. Ercan’da 36 taksi var 70 kişi burada çalışıyor bıçak kemiğe dayandı hepimiz açlıkla sınanıyoruz.”

Ada geneli 741 Taksi ve çalışanları unutuldu…

Ada genelinde 741 Taksi ve çalışanları olduğunu söyleyen Polat, 100 TL’lik gidilmesi gereken yere 70 TL’yi mecburen kabul ettiklerini söyledi. Taksimetrelerin durdurulması şartı ile günde 2 yolcu alabildiklerini ifade eden Polat,” Mecbur olduğumuz için kabul ettik. Açız, kilometre başına yüzde 20 kesilerek insan taşıyoruz. Yetkililere buradan sesleniyorum. 12 Taksi şartını yükselterek 18-20 yapmazlarsa burada en büyük eylemi, Ercan Taksi yapacak. Bu sayı yükselmeli, herkes evinde bekler eylem kararı bekliyorlar fiyatlar yükselsin sayımız yükselsin. Uçaklar artıyor bu haftadan sonra, hala çalışan Taksi sayısı az, bir an önce yükseltin” dedi.

Kürşat Dünki: “1 yıldır evimize ekmek götüremiyoruz. İşimizi de çalıyorlar”

Kilometre şartı ile yolcu taşıdıklarını kaydeden Kürşat Dünki, verilen fiyatların 6 yıl önce taksimetre fiyatı olduğunu söyledi.

Dünki, her şeyi kabul ettiklerini çaresiz olduklarını kaydederek, “Biz her şeyi kabul ettik ama bize söylenen ve ödenen miktar çok aşağılarda. Bu fiyatlarla taksiler ilerlemez, bir müddet sonra bunlarda duracak. Yollar zaten kötü araçlar değişim ister, masraflarını karşılayacak durumda değiliz artık. Bir süre sonra kontakları kapatmak zorunda kalacağız. Burası bizim ekmek teknemiz, bana evde otur diyorlar, burada turist araç, vito yasal olmayan otobüslerle yolcu alımı yapılıyor. Benim ekmeğim elimden alınmaya çalışıyor. Burada 36 Taksi var bu insanlar 1 yıldır evlerine ekmek götüremiyor özel telefonlarla özel taksiler geliyor iş çalıyorlar kiralık araçlarla yolcular alınıyor bu doğru bir şey değil. Ercan olduğu gibi kapanırsa evimde beklerim ama açıksa burası benim iş yerim işime gelmek isterim.”

Bülent Özer: “Cebimizde paramız yok”

Karantina otellerine 90 TL’ye yolcu taşıdıklarını ifade eden Bülent Özer, mecburiyetten bunu kabul ettiklerini üç günde bir 90 TL para kazandıklarını söyledi. Özer, “Evimiz, masraflarımız, çocuklarımız var evraklarımızın hepsi eksik, 750- 800 TL seyrüseferi çıkaracak durumda değiliz cebimizde paramız yok” dedi.

Teyfik İrman: “Torunum, evladım para istese yerin dibine giriyorum”

Partili oldukları gerekçesi ile itiraz hakkı olmadığını, sesini çıkardığı zaman devlet tarafından hırpalandığını kaydeden Teyfik İrman, Ercan Taksi çalışanlarının sefil şekilde olduğunu söyledi.

Arabalarında mazot olmadığını, iki buçuk aydır devletin kendileri ile alay ettiğini kaydeden İrman, “Eğer bu gücü çekemiyorsa devlet bu gemiyi sürmeyecek. Ben Mağusa’ya 200 TL’ye gideceğim yerde, 150 TL ye giderim. 30 TL ile 24 saat çalışıyorum 150 TL’nin ellisi mazota yetmiş TL’si ustama 30 TL’si benim cebime giriyor. Varsa bir devlet memuru gelecekse 30 TL’ye çalışsın buyursun devlette olanlar ceplerine her ay 15 ile 20 bin TL koyuyor bizim karnımız aç bıçak kemiğe dayandı. Turizm işi yapanlar, turistik vitolarla kamu taşımacılığı yapıyorlar. 24 araç hala evde oturuyor 3 günde bir iş alıyoruz, 100 TL ile 3 gün ev geçinir mi? Maliye kasası boşmuş karantina nasıl karşılanacak, gelen yolculardan alınan parayı ne yapıyorsun? Gelen yolcudan karantina taksi parası peşin alınıyor. Utanıyorum, sadece sandalye kavgası yaşanıyor halkı düşünen yok 3 çocuk 4 torunum var utanırım benden torunum para ister veremem yerin dibine giriyorum. Var mı bir bakan karşımıza çıkacak.”

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS