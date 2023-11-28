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Ercan Havaalanı'nda 'Ckeck In' operasyonu: 3 tutuklu

Ercan Havaalanı'nda 'Ckeck In' operasyonu: 3 tutuklu

Ercan Havaalanı'nda 2023 yılının Eylül- Kasım ayları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarına bağlı olarak polisin gerçekleştirdiği 'Check In' operasyonunda 3 kişi tutuklandı. 

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Ercan Havaalanı'nda 2023 yılının Eylül- Kasım ayları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarına bağlı olarak polisin gerçekleştirdiği 'Check In' operasyonunda 3 kişi tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 2023 yılının Eylül-Kasım ayları arasında, Ercan Havalimanı’nda meydana gelen hırsızlık olayları ilgili olarak Polis tarafından gerçekleştirilen 'Check In' operasyonu kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen S.A.(E-41), H.Y.(E-45) ve A.V. (E-29) tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında söz konusu şahısların, ülkeden çıkış yapacak olan dört ayrı şahsın valizlerini açarak içerlerinde muhafaza edilen 20 bin TL, 2 bin 700 sterlin ile 20 Euro nakit parayı ve ziynet, elektronik eşya, kol saati ve güneş gözlüklerini çaldıkları tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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