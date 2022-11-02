Ercan bu kez 2023'e kaldı

Yaklaşık 10 yıldır hizmete girmesi beklenen "yeni" Ercan Havalimanı bu kez 2023'e kaldı. Ercan Havaalanı için yine bir "lansman" düzenlenirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, "devasa bir yatırım" olan yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı için eksik cihazların gelmesini beklediklerini kaydetti.

Devletin Ercan’dan ayda ortalama 25-30 milyon TL civarında geliri olduğunu belirten Arıklı, “İyi bir gelir ve yatırım. Oldukça karlı bir iş yaptık” dedi.

Erhan Arıklı, yeni havalimanının KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım’da açılmasının öngörüldüğünü ancak kısmi değil tam bir açılış gerçekleştirmek istedikleri için cihazların ülkeye getirilmesini bekleyeceklerini belirtti.

Arıklı, bir soru üzerine, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım törenlerine, başka bir programı olduğundan katılamayacağını da açıkladı.

Yeni Ercan Havalimanında basın mensuplarına yönelik tanıtım kokteyli ve sunum yapıldı.

Yeni Ercan süreci...

Özelleştirme Kurulu Kararı, 12 Ekim 2012’de Ercan Havalimanının özelleştirilmesine karar vererek, 1 Ocak 2013’de Ercan Havalimanı’nı Taş Yapı-Terminal Yapı ve küçük ortak Kanerler’e devretmişti.

O günden bugüne 9 Ulaştırma Bakanı, 8 Başbakan değişti, defalarca “Ercan yeni Terminali yıl sonunda açılacak” yönünde açıklamalar yapıldı.

3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan ve 25 yıllığına devredilen Ercan Havaalanı sözleşmesi, 13 Şubat 2040 yılında bitecek.

Arıklı: Resmi açılış Ocak sonu, ya da Şubat'ta

Resmi açılış için teknik cihaz eksiklerinin giderilmesini beklediklerini söyleyen Arıklı, yeni Ercan'ın, "10 milyon yolcu kapasiteli olduğunu ve 300 milyon Euro ile KKTC'nin en büyük yatırımı" olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN'in, "Ülkenin en büyük yatırımı olduğunu söylediğiniz proje, sadece TC-KKTC arasi uçuşlar için sizce fazla değil mi?" Sorusunu yanıtlayan Arıklı, şöyle konuştu:

"Bu kadar büyük bir havalimanı evet, oldukça lüks. Yüklenici firmaya proje verildi, yapıldı. Belki 10 yıl sonra doğrudan uçuşa ulaşırız."

Teknik cihaz eksikliği nedeniyle resmi açılışını geciktiğini söyleyen Arıklı, "Beli kısmi açılış yaparız diye düşünüyorduk. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan resmi açılış yapılması gerektiğini söylüyor" dedi.

Arıklı, soru üzerine, 15 Kasım'da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye gelebileceğini, eğer gelecekse çalışmaların daha da hızlanabileceğini belirtti Arıklı, yine soru üzerine, resmi açılışını Ocak sonu ya da Şubat ayı içerisinde olabileceğini de söyledi.

Etkinlikte konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Açılışı oldukça uzun süren havalimanı için, artık gün sayıyoruz" dedi.