ENI: "EastMed boru hattı 2025’te tamamlanacak"

İtalyan ENI şirketi, Doğu Akdeniz doğal gazının İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa’ya taşıyacak EastMed boru hattının 2025 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Reuters Haber Ajansı'na göre, söz konusu açıklama ENI yetkilisi Guido Brusco tarafından, Milano’da düzenlenen bir etkinlikte yapıldı.

6 milyon Euro’luk deniz altı doğal gaz boru hattı projesinin planlamalarının İsrail’in eski Başbakanı Menjamin Netanyahu zamanında başladığı hatırlatılırken, ABD’nin önceleri "uygulanabilir" görmediği proje, Rusya-Ukrayna savaşı ile yeniden ihtiyaç haline geldi.

“Larnaka’ya LPG taşıyan son gemi Ekim’de yanaşacak"

Fileleftheros gazetesine göre Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras şirketlerden aldığı bilgiye dayanarak, “Vasiliko Enerji Merkezi’nde her şey yolunda gider ve VLPG’ye ait yeni tesis sorunsuz çalışmaya başlarsa, güney Kıbrıs piyasasında kullanmak üzere Larnaka’ya LPG taşıyan son geminin son seferini Ekim ayında gerçekleştireceğini" açıkladı.

“Yeni tesisleri denemek için Vasiliko’ya ilk gemi bu ay içerisinde gelecek. Her şey yolunda giderse, Ekim ayından sonra bir daha Larnaka’ya (LPG) gemi gelmeyecek” diyen Viras, ilk aşamada Vasiliko’daki ve Larnaka’daki tesislerin eşzamanlı çalışacağını, Vasiliko’daki yeni tesis sorunsuz çalışırsa Lranaka’daki tesisin sökümüne başlanacağını ve söküm işleminin yeni yıldan önce tamamlanacağını söyledi.