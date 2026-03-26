Enerji ve gıdada vergiler düşürülüyor, turizme destek veriliyor

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, Orta Doğu’da dört haftadır devam eden savaşın yarattığı ekonomik baskıya karşı maliyet artışlarını sınırlamak amacıyla sekiz maddelik bir destek paketi açıkladı.

Paketin, özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin hane halkı üzerindeki etkisini azaltmayı; turizme ise destek hedeflediği belirtildi.

Alınan kararlar kapsamında elektrik faturalarına uygulanan düşük KDV oranının süresi uzatılırken, akaryakıtta tüketim vergisinin geçici olarak düşürüleceği duyuruldu.

Ayrıca bazı temel gıda ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması ve akaryakıtta fiyat artışına yol açması beklenen çevre vergilerinin uygulanmaması da planlanan önlemler arasında yer aldı.

Ayrıca hükümet, turizm sektörünü desteklemek amacıyla Nisan ayı boyunca otel sektöründe çalışan tüm personelin maaşlarının yüzde 30’unu karşılama kararı aldı.

Bunun yanında, önemli turizm destinasyonlarıyla kesintisiz bağlantıyı sürdürmek amacıyla havayolu şirketlerine yönelik ek destekleri içeren özel bir plan hazırlanacağı da açıklandı.

Hükümet yetkilileri, söz konusu adımların vatandaşların satın alma gücünü korumaya yönelik olduğunu ve küresel gelişmeler nedeniyle oluşan mali baskının hafifletilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Paket, enerji maliyetleri ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrol altına alınmasına yönelik kısa vadeli müdahaleleri içeriyor.

HRİSTODULİDİS HÜKÜMETİ’NİN AÇIKLADIĞI 8 MADDELIK ÖNLEM PAKETI ŞÖYLE:

• Elektrikte uygulanan %5’lik düşük KDV oranı Mayıs 2027’ye kadar uzatılacak.

• Akaryakıtta tüketim vergisi Nisan–Haziran döneminde litre başına 8,33 sent azaltılacak.

• Et, kümes hayvanları ve balıkta KDV Nisan–Eylül döneminde %0 olacak.

• Akaryakıtta fiyat artışına yol açması beklenen “yeşil vergiler” uygulanmayacak.

• Otel sektöründe çalışanların maaşlarının %30’u Nisan ayında devlet tarafından karşılanacak.

• Turizm bağlantısını korumak için havayolu şirketlerine yönelik özel destek planı hazırlanacak.

• Enerji maliyetlerinin etkisini azaltmaya yönelik hedefli destek mekanizmaları sürdürülecek.

• Krizin etkilerini izlemek ve yeni önlemler geliştirmek için sürekli değerlendirme yapılacak.