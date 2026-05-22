“Opera & Bale Kampüste-Sesin Yolculuğu” etkinliği, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde gerçekleştirildi

KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin (KKTCDOB), “Opera & Bale Sokakta” anlatımlı konser projesi kapsamında düzenlediği “Opera & Bale Kampüste-Sesin Yolculuğu” etkinliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

KKTCDOB’dan verilen bilgiye göre, etkinlik dün ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi R. R. Denktaş Salonu’nda yer aldı.

Etkinlikte, sesin ve müziğin insanlık tarihindeki gelişimi ile opera ve bale sanatına uzanan süreç, anlatımlar ve müzik örnekleri eşliğinde izleyicilere aktarıldı.

Üniversite öğrencileri ve sanatseverlerin katıldığı programda, Sermin Dikmen Töre ile Tuğrul Enver Töre solist ve anlatıcı olarak sahne aldı. Murat Menket altosaksofon ve anlatımıyla, Esra Poyrazoğlu Alpan piyano ve anlatımıyla programa katkı koyarken, Petek İnanç da dans performansıyla etkinlikte yer aldı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı’nın katkıları ve Telsim’in iletişim destekçiliğinde gerçekleştirildi.