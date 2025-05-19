Endonezya'nın 'erkek' volkanında iki patlama birden oldu: "Daha büyüğü gelebilir"

Endonezya’nın doğusundaki Flores Adası’nda yer alan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda art arda iki patlama meydana geldi. Daha güçlü patlamaların meydana gelebileceği uyarısında bulunan yetkililer, bölgedeki alarm seviyesini en yüksek düzeye çıkardı.



Endonezya Volkanoloji Kurumu’nun açıklamasına göre, ilk patlama yerel saatle 00.00’dan kısa süre sonra oldu ve yanardağdan çıkan kül bulutu zirvenin yaklaşık 1,1 kilometre yukarısına ulaştı. İkinci patlama ise sabah saat 09.36’da kaydedildi.

Patlama riski devam ediyor

Patlamaların ardından yapılan açıklamada, yanardağın halen yüksek düzeyde faaliyet gösterdiği ve daha büyük bir patlama riskinin devam ettiği belirtildi. Endonezya Jeoloji Kurumu Başkanı Muhammad Wafid, “Lewotobi Laki-Laki’nin faaliyetleri hala yüksek. Öncekilerden daha büyük bir patlama gerçekleşebilir” aıçklamasında bulundu.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, halkı volkanik küle karşı maske takmaları konusunda uyardı ve krater çevresinde 5 kilometrelik bir alan içinde herhangi bir faaliyette bulunulmaması gerektiğini açıkladı.



Jeoloji kurumu ayrıca, şiddetli yağış durumunda lahar adı verilen ve çamur ile volkanik artıkların karışımından oluşan tehlikeli akıntıların meydana gelebileceğine dair de uyardı. Bu tür akıntıların özellikle yanardağ zirvesinden doğan nehirlerin çevresinde yaşayan topluluklar için risk oluşturduğu bildirildi.

Önceki patlamalar

Lewotobi Laki-Laki, kasım ayında da çok sayıda patlamaya sahne olmuş; bu olaylar dokuz kişinin hayatını kaybetmesine, Bali’ye yapılan çok sayıda uluslararası uçuşun iptal edilmesine ve binlerce kişinin tahliyesine yol açmıştı.



Son patlamaların ardından uçuşlara ilişkin herhangi bir aksama haberi gelmemiş olsa da, Avustralya’nın Darwin kentindeki Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC), bölgede küllerin atmosfere önemli ölçüde yayıldığını belirten kırmızı alarm uyarısı yayınladı.

VAAC sistemine göre kırmızı alarm, aktif veya beklenen bir patlama sırasında küllerin hava sahasını etkileyebileceği anlamına geliyor.

Lewotobi Yanardağı

Lewotobi Laki-Laki, ismini Endonezce’de "erkek" anlamına gelen “Laki-Laki” kelimesinden alıyor. Yanardağ, "kadın" anlamına gelen "Perempuan" adındaki daha yüksek ancak daha sakin bir yanardağın ikizi. Laki-Laki’nin yüksekliği 1.584 metreyken, Perempuan ise 1.703 metre yüksekliğinde.



Endonezya, Pasifik “Ateş Çemberi” üzerinde yer aldığından, sık sık sismik ve volkanik faaliyetlerle karşı karşıya kalıyor.