En soğuk gece ve gün yaşanacak, hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek

Kuzeyden gelen ve Türkiye’nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok bölgesini adeta karla esir alan soğuk hava kütlesi, Kıbrıs’ı da etkiliyor.

Bu gece ve yarın sonbahar ve kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak. Bu gece hava sıcaklığı sıfırın altında, yarın ortalama 7 derece seyredecek.

İç kesimlerde de kar bekleniyor... Sıcaklık normallerin 7-8 derece altında

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’dan alınan bilgiye göre, dağlık kesimlerin ardından yarın iç kesimlerde de kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, şu anki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-8 derece altında 8-11 derece civarında olduğunu belirterek, perşembeden sonra havanın nispeten ısınarak 12-15 derece dolaylarına yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün yaptığı etkili yağış uyarısının bugün akşamüstüne kadar devam ettiğini kaydeden Buran, bazı bölgelerde yağışların ocak sonu itibarıyla mevsim normallerinin üstüne çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Perşembe ve Cuma don olayı görülecek

Buran, perşembe ve cuma günleri özellikle iç kesimlerde zirai don olacağını, fırtına beklenmediğini sözlerine ekledi.

Diğer yandan Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre dağlık kesimlerde yine kar yağışı gerçekleşti.

Bugün sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ise en fazla yağış metrekare başına 18 kilogram ile Akıncılar’da kaydedildi.

Pile’de 15, Beyarmudu ve Yeşilırmak’ta 14, Dörtyol, DÜÇ ve Esentepe’de 13, Gemikonağı’nda 12, Akdoğan’da 11, Akdeniz, Balıkesir, Gaziveren, Koruçam, Kozanköy ve Lefke’de 10, Alevkaya, Bostancı ve Taşkent’te 9, Taşpınar, Tatlısu, Serdarlı, Kalkanlı, ve Çayönü’nde 8 kilogram yağış ölçüldü.

Haber: Yılmaz Yakar (TAK)