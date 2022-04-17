En sevdiği iş yemek yapmak, en büyük destekçileri ailesi ve çalışma arkadaşları…

Fehime Alasya

21 yaşında, restoran mutfağında başlayan iş yaşamıyla tüm dünyası değişiyor, mutfakta şeflik yapan Yükselen Deniz, otizimle yaşam sürerek, sosyalleşmede ‘kendince çığır açıyor’, etrafına sevgi ve umut yayıyor…

ÖZEV’den sonra Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde Gastronomi Bölümünü bitiren Yükselen Deniz, üç yıl önce ilk kez Paylaşım Mutfağında gerçek anlamda bir iş deneyimine sahip oldu, o günden bu yana mutfakta görev alıyor.

Neler yaptığını sorduğumuz Yükselen, “Marul keserim, salata yaparım, kabak doğrarım etiket yapıştırırım, yemekleri kurtarırım.” diyor.

Meyve ve sebze doğramasını aynı ölçülerde, büyük bir titizlikle yapan Yükselen, eğitim yaşamında öğrendiği tüm mutfak kurallarını da harfiyen uygulamasıyla çalışma arkadaşlarından takdir topluyor.

Evde de yemek yapmayı seviyor, gitar çalıyor, şarkı söylüyor…

İş ortamında çok mutlu olduğunu anlatan Yükselen, evde ise en çok müzik yapmayı, gitar çalıp, şarkı söylemeyi çok seviyor, yerel müziklere ilgi duyuyor.

Evde de mutfağa girip yemek yapmayı çok seven Yükselen, restoranlara gidip değişik yemekler denemeyi de seviyor.

İş yaşamında sosyalleşmesi de ona bu imkanların sağlanması da takdire şayan…

Bandabuliya içindeki esnaftan mutfak için alışveriş yapmayı öğrenen ve esnaf ile kaynaşan Yükselen’in burada sosyalleşmesi başta ailesini, ardından çalışma arkadaşlarını sevince boğdu.

İlk etapta kimseyle göz teması dahi kurmayan Yükselen, kısa süre içinde sosyalleşmiş, akabinde mutfaktaki hünerlerini de geliştirdikçe geliştirmiş.

İlk günlerde annesinin eşlik ettiği Yükselen, kısa sürede çalışma arkadaşların alışmış.

En büyük destekçileri ailesi ve çalışma arkadaşları, işteki vazgeçilmezi ‘Naciye ablası’

Paylaşım mutfağında Yüksel’in en büyük destekçisi ve en çok güvendiği kişi olan Naciye Arsel ile Yükselen’in arasındaki kili diyalog ise görülmeye değer… Naciye Arsel Yükselen’e soruyor; "Yükselennnnnnnn bu Bandabuliya’nın en güzel kadını kim?"

Yükselen gür bir sesle: "Naciye ablaaaaa" diye haykırıyor. Kahkaha fırtınası ardından ortam sevgi seline boğuluyor.