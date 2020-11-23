En iyi kuluçka makinesi satın alın!!

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Kuluçka makinesi bazılarının düşüncelerinin tam aksine hassas bir makinedir, ve kalitesinin düşük olması kullanıcılar için zarara neden olacaktır. Özelliklede süs kuşları yumurtasından kuluçka yapımında bu zarar daha yüksek olur.

Jako papağan gibi veya diğer pahalı süs kuşları yumurtası oldukça yüksek fiyatlara bulunmaktadır ve eğer kuluçka makinesi gereken koşulları temin edemezse sonuç ,hüsran …

Altın kuluçka firması kuluçka makinesi üretiminde yıllardır faaliyet etmektedir ve 27 senedir kanatlı yetiştiriciliği sektöründe çalışanlar ve hatta yeni başlamak isteyenler için gereken malzemeleri temin etmektedir.

Bu yüzden kuluçka makineleri hakkında güncel bilgi paylaşımı ile kümes hayvanları yetiştiriciliğinin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamaya çalışmaktadır.

Son zamanlarda ilerleyen teknoloji sayesinde kuluçka makinası sistemlerine yapay zekanın dahil olması bu makinelerde büyük bir fark yaratılmasına neden olmuştur.

Peki ülkemizde kaç üretici kuluçka makinesi üretiminde yapay zeka ile donatılan sistemlerden faydalanmaktadır !?

Biraz araştırma ile cevabı bulabilirsiniz …

Akıllı kuluçka makinesi nasıl çalışır ?

Kuluçka makinası termostatı veya yeni ismi ile akıllı kontrol sistemi kuluçka makinasının tüm sistemlerinin yönetilmesi ile görevli olmaktadır.

Bir makinada yer alan ısıtma sistemi, nemlendirme sistemi, ve havalandırma ve çevirme mekanizmasının çalışması kontrol sistemi tarafından yönetilmektedir.

Bu yüzden bu mekanizmaları düzenli ve gerektiği gibi çalıştırması için bir beyne gerek duyulur, Altın kuluçka yerel firma olarak kuluçka makinası için yeni nesil kontrol sistemi üretimini gerçekleştirmiştir.

Başarılı mühendislerimizin çalışmaları ve araştırmaları ile ARM işlemcili akıllı kontrol sistemi tasarımı ve üretimi gerçekleşmiştir, bu sistem yüksek hassasiyetli

SHT sensör ile donatılmıştır ve bu yüzden dikkatli ölçümler ve yaparak kuluçka makinasının net değerleri temin etmesine neden olmaktadır. Firmamız her zaman kaliteli ve yenilikçi olmaya çalışmaktadır ve yüksek kaliteli ve güncel ürünleri kullanıcılara sunmaktadır.

Altın kuluçka ürünlerinde kullanılan 1.sınıf malzeme kullanılması kuluçka makinesi kalitesinin artmasına neden olmaktadır.

Kuluçka makinesi üretiminde kaliteyi belirleyen faktörler :

Kuluçka makinesi kalitesi ve randımanında etkili olan parçalar kabin malzemesi ve yalıtımı, kontrol sistemi, Sensör tipi, ve nemlendirme sistemi olmaktadır. Bildiğiniz gibi yabancı firmalar tarafından üretilen kuluçka makineleri fiyatı oldukça yüksek olmaktadır, bu yüzden bir çok kullanıcı ister istemez daha düşük kaliteli kuluçka makinelerine doğru gitmektedir.

Firmamız farklı üretim sistemleri ve yöntemleri ile kuluçka makinesi fiyatı sorununu çözmüştür, ve yüksek kalite, güncel teknoloji, ve uygun fiyatı aynı anda kullanıcılara sunmayı başarmaktır.

Maalesef bazı yerel firmalar eski teknolojilerden faydalanmasına rağmen kuluçka makinesi fiyatını yüksek tutmaktadırlar ve üretim maliyetini düşük tutmak için eski sensörler ve kontrol sistemlerini kullanmaktadırlar.

LM35 sensörler sıkça kuluçka makinesi üretiminde kullanılmaktadır ve yüksek sapma oranı ve sürekli kalibre olması kullanıcıların uğraşmasına neden olmaktadır.

Altın kuluçka hobi, ticari ve profesyonel kuluçka makinelerinde kullanılan sensör İsviçre firması SENSİRİON tarafından üretilmektedir ve sapma oranı oldukça düşüktür.

SHT sensör de önemli özelliklerden birisi kalibre olmasına gerek olmamasıdır ve üretici fabrika tarafından sadece bir kere kalibre edilir.

Kuluçka makinesi seçiminde diğer dikkat edilmesi gereken mekanizma nemlendirme sistemi olmaktadır. Nemlendirme sistemi ise kuluçka makinesi randımanında oldukça önemli bir faktördür. Web sitemizde kuluçka makinaları ve sistemleri ile alakalı gereken bilgiler paylaşılmaktadır ve web sitemizi ziyaret ederek kuluçka makineleri hakkında güncel bilgiler sahip olabilirsiniz.

Kuluçka makinası için en uygun nem üretim sistemi sıcak nem üretimi olmaktadır, genel olarak ultrasonik nem cihazı kullanılan kuluçka makinelerinde yumurtaların ısı şokuna uğraması kaçınılmaz olmaktadır ve özellikleri üretilen soğuk buharın girişine yakın olan yumurtalar genel olarak telef olurlar.

En iyi kuluçka makinası :

Bir yumurtanın gelişimi için gereken koşulları temin edebilecek ve sabit tutabilecek herhangi bir makine en iyi kuluçka makinesi olabilir. Ama bu sonucu herhangi bir malzeme ile üretilen kuluçka makinesi size sunamaz, bu yüzden kuluçka makinesi yapımında kullanılan malzemeler önemli olmaktadır.

Altın kuluçka markası :

Altın kuluçka temelleri 1993 yılında iskenderoğlu kardeşleri tarafından atılmıştır. Ve 27 yıldan fazladır en güncel ürünleri müşterilerine sunulmaktadır.

Aynı zamanda kalite ve personeline güvenerek 1 yıl boyunca koşulsuz şartsız garanti ve 5 yıla kadar satış sonrası hizmetlerini sunmaktadır.

Altın kuluçka ile her zaman Farklı Düşün, Farklı Ol, Farklı Yap ...