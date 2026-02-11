Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, önce savcılığın talebini kabul etti ve Barım'ı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.

Fakat sonra suçun "yardım aşamasında" kaldığına hükmedildiği ve ceza 15 yıla indirildi. Daha sonra da iyi halden ceza 12 yıl 6 ay olarak belirlendi.

Barım yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı.

Barım'ın, ceza Yargıtay'da kesinleşene dek adli kontrolle serbest kalacağı belirtiliyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10:00'da başlayan duruşma öncesinde savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunmuştu.

Savcı, Barım hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla ceza talep edildiğini hatırlattı.

Savcı,10 Şubat'ta sunduğu mütalaada suç vasfının değiştiğini belirtti.

Mütalaada, Gezi Parkı eylemlerinin "rastlantısal değil, organizasyon dahilinde, planlı ve sistemli şekilde yürütüldüğü" ileri sürüldü.

Ayşe Barım'ın, kamuoyunda geniş kitlelere hitap eden "sanatçı ve oyuncular üzerinden sürecin planlanması, organize edilmesi ve yönlendirilmesinde aktif rol aldığı" iddia edildi.

Savcılık, Barım'ın "eylemlerin hazırlık ve başlangıç sürecinde Gezi Parkı'nın öncü isimleriyle sık ve düzenli iletişim kurduğunu, bu temasların tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğini" savundu.

Bugünkü duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan Ayşe Barım, suçlamaları reddetti. Barım, 2025 yılının ocak ayından bu yana anlamlandıramadığı bir sürecin içinde olduğunu belirterek, hayatı boyunca herhangi bir siyasi duruş sergilemediğini söyledi.

Tahliye edilmesinin ardından sağlık hizmetlerine erişebildiğini ifade eden Barım, "Bundan sonraki süreçte ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum. Dosyada hâlâ somut bir delil yokken, daha ağır bir şekilde cezalandırılmam isteniyor. Ben suçsuzum" dedi.

Barım'ın avukatları, savcılığın esas hakkındaki mütalaasının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Ancak duruşma savcısı, talebe "Mütalaamız aynen geçerlidir, herhangi bir değişiklik yoktur" yanıtını verdi.