En fazla yağış Balıkesir ve Gönyeli’ye düştü
Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın Balıkesir ve Gönyeli'ye düştüğünü kaydetti.
Meteoroloji Dairesi son 24 saatte meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre; Balıkesir ve Gönyeli’ye metrekareye 2; Gazimağusa, Girne, Lefkoşa, Boğaz, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 1 kilogram yağış düştü.
Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 1 kilogramdan az yağış ölçüldü.
