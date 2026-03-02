En fazla yağış Balıkesir ve Gönyeli’ye düştü

Lefkoşa16 °C

Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın Balıkesir ve Gönyeli'ye düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre; Balıkesir ve Gönyeli’ye metrekareye 2; Gazimağusa, Girne, Lefkoşa, Boğaz, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 1 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 1 kilogramdan az yağış ölçüldü.

