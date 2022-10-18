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En çok yağış Mesarya bölgesinde kaydedildi

En çok yağış Mesarya bölgesinde kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Mesarya bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

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Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Mesarya bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

Buna göre, Devlet Üretme Çiftliği 46 kg/m², Gazimağusa 41 kg/m², Pile 36 kg/m², Lefkoşa, Dörtyol 35 kg/m², Ziyamet, Çayırova 32 kg/m², Beyarmudu 31 kg/m², Karaoğlanoğlu 29 kg/m², Bostancı 27 kg/m², Güzelyurt, Salamis 25 kg/m², diğer yörelerde ise 1- 24 kg/m² arası yağış ölçüldü. 

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