En çok yağış Akdeniz’e düştü... 6 kg

Meteoroloji Dairesi’nden yayımlanan rapora göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağış metrekareye 6 kilogram ile Akdeniz’e düştü.

Raporda, Güzelyurt, Esentepe ve Gaziveren’de metrekareye 4, Bostancı, Kalkanlı ve Zümrütköy’de metrekareye 3, Çamlıbel, Kozanköy, Lefke ve Selvilitepe metrekareye 2 ve Gemikonağı, Türkeli, Alevkaya, Taşpınar, Yeşilırmak ve Gönyeli metrekareye 1 kilogram yağış aldı.