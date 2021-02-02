“En büyük problem, şirketlerin nakit akışı”

Genç İşadamları Derneği Başkanı (GİAD) Başkanı Muhit İnce, kapanma sürecinde en büyük problem şirketlerin nakit akışışında yaşanacağını söyledi.

Ekonomik paket hazırlanırken, özellikle turizm ve eğitim sektörünün Mart sonu ya da Nisan başı açılmasına yönelik planlama yapılması gerektiğine dikkat çeken İnce, önerilerin şimdiden masaya konuşması gerektiğini ifade etti.

İnce, Başbakan Ersan Saner’e 140 maddelik öneri paketi sunduklarını da aktardı. İnce’nin açıklamaları özetle şöyle: “Ekonomik paketle ilgili Cuma günü basın üzerinden 10 maddelik öneri sunduk. Cumartesi günü de önerilerimizi yüz yüze aktardık. Genel anlamda; kapanma sürecinde en büyük problem şirketlerin nakit akışışında olacak. Kapanma süresinin uzayacak gibi duruyor. Nakit akışı problemine yönelik devletin daha önce verdiği çalışan başına verebilecekleri destekler, istihdama kadar işveren katkı paylarından aynı şekilde destek almaya devam etmeli. Devlete ait yükümlülükler, örneğin KDV ve kredi ödemeleri ötelenmeli. Bu konuda öneride bulunduk. Özel sektör çalışanların da kamu çalışanları gibi eşit seviyede bulunmalarını istedik. Bu dönemi işten çıkarmalarının minimum olacağı ya da hiç olmayacağı bir dönem olarak geçiririz. Merkez Bankası, Vakıflar Bankası ve KGS Fonu’nun etkin şekilde kullanılması gerekiyor. Turizm sektörü hayata geçirilmeli. Paketi planlarken, Mart sonu Nisan başı gibi bu sektörlerin açılmasına yönelik planlama yapılmalı.

Öneriler şimdiden masaya konulmalı. Sağlıklı açılımı nasıl yapacağımıza dair önerileri masaya koymak gerekir.”