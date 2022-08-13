En büyüğü 65, en küçüğü 33 yaşındaydı: 8 ayda 4 iş cinayeti!

Ayşe GÜLER

ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI…

4 Nisan’da 33 yaşındaki Hüseyin Konukçu , bir otel inşaatının bodrum katında, izolasyon işi yaparken, tavandan geçmekte olan borular arasına sıkışarak ağır şekilde yaralanmış, hayatını kaybetmişti.

, 4 Nisan’da Mağusa’da bir apartmanın damında boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Cemil Bulut, hayatını kaybetmişti.

Arapköy’de 1 Haziran’da kullandığı kepçe ile yapımı devam eden bir inşaatın taş duvarının toprak dolgusunu yapan 37 yaşındaki Mustafa Kocabaşoğlu, taş duvarın yıkılmasıyla aracın yaklaşık 6 metre derinliğe devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

İskele'de 11 Ağustos’ta meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki Şirin Uçkun, 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi, 3 kişi tutuklandı.

İskele’de önceki gün çalıştığı bir inşaatta 21 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybeden 44 yaşındaki Şirin Uçkun’un ölümüyle birlikte ‘iş kazaları’ yeniden gündeme geldi.

Çalışma yaşamının ‘kanayan yarası’ iş kazaları nedeniyle bu yıl Ağustos ayına kadar 4 işçi yaşamını yitirdi, onlarca emekçi de yaralandı.

Uzun yıllardır hem iş sağlığı ve güvenliği hem de denetimlere yönelik tartışmalar sürerken, çoğunlukla iş kazalarının inşaat sektöründe yaşandığı kayıt altına alındı.

8 ayda polisin bilgisine gelerek, basına yansıyan iş kazalarının çoğunlukla yüksekten düşmeye bağlı olarak gerçekleştiği görüldü.

Ölümle veya yaralanmalarla sonuçlanan iş kazalarında soruşturma başlatıldığı ifade edilse de hangi aşamada olduklarına dair bilgi paylaşımı yapılmadı.

En küçüğü 33, en büyüğü 65…

Emek kavgasını verirken, yaşamını yitiren çalışanların hepsinin erkek olduğu polis bülteninde yer aldı.

Yaşamını yitiren emekçilerin en büyüğü 65, en küçüğü ise 33 yaşındaydı. İş kazası sonucu hayata veda edenlerin yaş ortalaması ise 44.

GÜN GÜN İŞ KAZALARI…

5 metre yükseklikten düştü, ağır yaralandı

İskele’de 19 Ocak tarihinde Coşkun Sağaltıcı, devam eden bir inşaatta kolon kalıplarını söktüğü sırada dengesini kaybedip, 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü ve ağır yaralanmıştı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 08.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan Sağaltıcı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kalça kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Bir günde iki iş kazası, iki ölüm

4 Nisan’da 33 yaşındaki Hüseyin Konukçu, 65 yaşındaki Cemil Bulut geçirdikleri iş kazası sonrasında yaşamını yitirmişti.

Konukçu, Alsancak’ta otel inşaatında liftle paneller arasında sıkıştı, can vermişti.

Alsancak'ta 18.30 sıralarında, yapımı devam eden bir otel inşaatının bodrum katında, manlift üzerinde izolasyon işi yapmakta olan Hüseyin Konukçu (E-33), lifti ileri doğru hareket ettirmek istediği sırada yanlışlıkla yukarı doğru hareket ettirmesi sonucu tavandan geçmekte olan borular arasına sıkışarak ağır şekilde yaralanmıştı.

Olayda yaralanan Hüseyin Konukçu ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmişti.

Öte yandan aynı gün Mağusa’da bir apartmanın damında boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Cemil Bulut, hayatını kaybetmişti.

Üzerine cam düştü, ağır yaralandı

Yeniboğaziçi'nde 9 Mayıs’ta 24 yaşındaki Zakrıa Zakı, yapımı devam eden bir inşaatta üzerine cam kapının düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi'nde 10.30 sıralarında yapımı devam eden bir inşaatta monte için getirilen kapı camları van aracın arkasından indirildiği sırada, 24 yaşındaki Zakrıa Zakı'nın üzerine düşmüştü.

Olayda ağır yaralanan Zakı, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Taş duvar yıkıldı, araçla 6 metre derinliğe devrildi, öldü…

Arapköy’de, kullandığı kepçe ile yapımı devam eden bir inşaatın taş duvarının toprak dolgusunu yapan 37 yaşındaki Mustafa Kocabaşoğlu, taş duvarın yıkılmasıyla aracın yaklaşık 6 metre derinliğe devrilmesi sonucu 1 Haziran’da olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis olayı şöyle duyurmuştu:

“01.06.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Arapköy’de Laden Sokak üzerinde, Çatalköy’de sakin Mustafa Kocabaşoğlu (E-37), kullanımındaki kazıcı yükleyici araç (kepçe) ile yapımı devam eden bir inşaatın çevre taş duvarının toprak dolgusunu yaptığı sırada, taş duvarın yıkılması sonucu yaklaşık 6 metre derinliğe aracın devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir. “

Asansör devrildi, 1 ağır yaralı

4 Temmuz’da Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kumarhanede 41 yaşındaki Ali Demir, asansörün tavanı üzerinde güvenlik kamera sistemini kontrol ettiği sırada, asansörün devrilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı.

Demir, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

21 metre yükseklikten düştü, feci şekilde hayatını kaybetti

İskele'de 11 Ağustos’ta meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki Şirin Uçkun, 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi, 3 kişi tutuklandı.

Polis, ilk olarak hayatını kaybeden kişinin 49 yaşındaki Dündar Arda olduğunu açıklasa da 1 gün sonra 44 yaşındaki Şirin Uçkun olduğunu duyurdu.