Emeklilik hakkı verilmedi, hukuk süreci başlattı

Polis mensuplarının 29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı olmasına rağmen yaşı nedeni ile kendisine emekli maaşı alarak emeklilik hakkı verilmemesi üzerine Polis Memuru Sami Günözger hukuk süreci başlattı, ilk duruşma bugün görüldü.

Mahkeme, müdafaa dosyalamadığı için 21 Mart tarihine ertelendi.

Polis memuru Sami Günözger’in bu yıldan sonra çalışacağı yıllar için kendisinden emeklilik için prim, vergi ve sair ödemeler kesilecek olmasına rağmen bu yıllar veya primler emekliliği sırasında davacıya herhangi bir hak veya menfaat sağlamayacak olması nedeni ile Anayasaya aykırılık teşkil ettiği ve davacının hakları engellendiği gerekçesi açmış olduğu davanın ilk duruşması yapıldı.

Yüksek İdare Mahkemesinde Yargıcı Talat Usar’ın huzurunda görüşülen davada Savcı Gözdem Çeliker, davanın dosyalana bilmesi için süre talep etmesi üzerine dava 21 Mart tarihinde ertelendi.