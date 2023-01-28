Emekliler Derneği Lefkoşa şubesi genel kurul toplantısı dernek genel merkezinde yapıldı

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’nin Lefkoşa şubesinin genel kurul toplantısı dernek genel merkezinde yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Özer Çelik, açılış konuşmasında, kamudan ve özelden emekli olanlara derneğe üye olmaları çağrısında bulundu. “Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikle Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alanların da dernek üyeliğine kabul edilebileceğini” belirten Çelik, anlaşmalı özel hastanelerin hizmetlerinden üyelerin indirimli yararlanabilecekleri bilgisini verdi.

Faaliyet ve mali raporların okunduğu genel kurul toplantısında dernek organlarına seçilen üyeler şöyle:

“Yönetim Kurulu: Özer Çelik, Vedat Uğural, Hüseyin Kırmızı, İbrahim Şükür, Hüseyin Demirsu, Serap Safer, Mustafa Balcıoğlu. Yedek üyeler: Hüseyin Cahit Çakır, Fehmi Oktay, Doğan Şah.

Denetim Kurulu: Mehmet Salih Güntekin, Alper Aligüllü, Güngör Mullaoğlu.

“Merkez Genel Kurul Temsilcileri: Emine Yamantürk, Celal Canova, Adil Alkan, Cuma Arıkbuka, Hasan Zabitoğlu, İlksen Özder, Mustafa Ateş, Mustafa Efe, Yalçın Cemal, Ferahzat Gürsoy, Ceyda Özsağıroğlu, Yücel Hatay, Ayşe Şükür, Ahmet Keskin, Ezel Ertuğrul, Nurettin Alaçam.”

Şubelerin genel kurullarının tamamlanmasının ardından ileriki günlerde genel merkezin genel kurulu toplanacak.