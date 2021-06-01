Emekli Belediye Başkanlarında maaş kaosu

Fehime ALASYA

Maliye Bakanlığı tarafından, emeklilik haklarına ilişkin duyurulan yeni kararla mali güçlük çeken birçok belediyenin daha da batağa sürüklendiği ifade edildi, söz konusu kararın ardından bazı Emekli belediye başkanları maaşını almadı.

Yayınlanan genelge sonrası tepkisini ortaya koyan ve 26 Mayıs’ta Başbakan Ersan Saner ile görüşerek geri adım atılmasını talep eden Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu ve belediye başkanlarının gerçekleştirdiği görüşmeden uzlaşı çıktığı açıklanmış, ödemelerin Maliye’den yapılacağı ifade edilmişti. Buna karşın halen bazı Emekli belediye başkanlarının emeklilik ödemesini almadığı ifade edildi.

Mevcut personelin ödenmesinde dahi birçok belediyenin sorun yaşadığı, COVID-19 salgınıyla mücadelede hiçbir devlet desteği olmadan mali sıkıntıların doğduğu nu ifade eden belediye başkaları, bu durumu eleştirdi.

Geri adım atılması için yeniden çağrıda bulundu.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, İçişleri Bakanlığı’nın yeni bir genelge gönderdiğini ve yasal çalışma başlatılacağı bilgisi verildiğini ifade ederek, sorunlar giderileceği sözü aldığını dile getirdi. Bazı belediye başkanları ise Başbakan Saner ile yapılan görüşmede 15 Haziran tarihine dek emeklilerin ödemesi, COVID-19 desteği, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası için ivedilik gibi çeşitli sıkıntıların tamamlanmasıyla ilgili adım atılacağı taahhüdü alındığı ifade edildi.

Söz konusu çalışmaların artık sözde kalmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar:

“İçişleri yeni genelge gönderdi, yeni bir yasal çalışma başlatılacak, sorunlar giderilecek”

İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine yeni bir genelge gönderildiğini kaydeden Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, emeklilerin ödemelerine dair yasal çalışma başlatılacağının ifade edildiğini belirtti.

Özçınar, Başbakan ile yapılan görüşmede emeklilerin ödemesi, COVID-19 desteği, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası için ivedilik gibi çeşitli sıkıntıların tamamlanacağı sözünü de aldıklarını dile getirdi.

Bazı Emekli belediye başkanlarının maaş ödemesi almadığına dair soruya karşılık ise Özçınar, “Tüm ödemeler yapıldı diye biliyorum, yapılmadıysa da yapılacağı konusunda sözlü güven aldık, pazartesinden sonra bu ödemeler de yapılacaktır.” dedi.

MEVCUT BAŞKANLAR VE ESKİ BAŞKANLAR NE DEDİ?

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Artık belediyeler mali açıdan son aşamaya geldi”

“Söz konusu karar ile emekli olan belediye başkanlarının da belediyeler tarafından ödenmesine yönelik karara karşıyız. COVID-19 ödeneği beklerken bize daha fazla kambur yük çıkarıyorlar. Başbakan Ersan Saner ile görüştük. 15 Haziran’a kadar hem emeklilerin ödenmesi hem de COVID-19 ödemesi gibi diğer bazı sıkıntıların giderileceğine dair söz aldık.

Bazı belediyeler maaş ve özlük haklarını ödeyemeyecek durumda, Lapta’da 2 maaş geriliği var, Mağusa maaş ödeyemedi, özlük haklarını yatıramadı, tüm bunların üzerine daha çok maddi sorumluluk eklenmesi kabul edilir değil. Artık belediyeler son aşamaya geldi.”

Mağusa Belediyesi:

“Yasal mevzuat doğru okunup analiz edilmeli, ben yaptım oldu diye bir uygulama kabul edemeyiz”

“Gerekli araştırmalar yapılmalı, belediyelere böyle bir ödenek emri verilecekse yasal gereklilikleri de vardır. 300, 400 bin TL gibi rakamlar konuşuluyor belediye özelinde, hangi kaynakla bu yapılacak, bununla ilgili yasal mevzuatın doğru okunup analiz edilmeli, ona göre devreye konulmalı. Ben yaptım oldu diye bir uygulama kabul edemeyiz. Mevcut belediye bütçeleri içinde böyle bir kalem yoktur. ‘ödeme yapın’ demek kolay, kalemi olmayan bir ödeme yapılırsa bu suç sayılır. İnceleme yaptırıyoruz, gerekli görüşmeler devam ediyor, Belediyeler Birliği ile de çalışma içerisindeyiz.”

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy:

“Bizler COVID-19 ödeneği beklerken üzerine de emeklilik ödemeleri çıktı”

“Emeklilerin ödemesiyle ilgili belediyelere verilen bu sorumluluk akabinde askıya alınmış ama bizse resmi bir bildirim gelmedi. Birçok belediyelerde bu durum sıkıntı yaratacaktır. Bu ödemeler maliyeden yapılmalı. Tek güvenlik yasasıyla birlikte 2010 yılında Emekli yasa kapandı, yeni bir döneme geçtik. Bu durum hoş değil, bu iptal edildi denilse bile birkaç ay sonra yeniden önümüze gelebilir, tüm bunlar yasalar nezdinde yapılmalı. Yasaların ucu açık bırakılmamalı. KEmeklin çerçeveler konmalı. Bu süreçlerle birçok sorun zaman zaman önümüze çıkabiliyor. Maaş ödemeleri konusunda sıkıntımız yok ama bizler COVID-19 ödeneği beklerken üzerine de emeklilik ödemeleri çıktı. Bu kabul edilir bir durum değil.”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan:

“10 yıldır talep ettiğimiz yasal düzenlemenin gerekliliği ise bir kez daha yüzümüze vurdu”

“Belediyelerden emekli maaşı alanların tümünün artık ilgili belediyelerden yapılacağı ifade ediliyor. 10 yıldır talep ettiğimiz yasal düzenlemenin gerekliliği ise bir kez daha yüzümüze vurdu. Bu maddede düzenlenmesi gereken şeyler vardı, her iki yasa da çakışıyor. Görüşmemizde uygulamanın maliye tarafından yapılmasına devam edeceği söylenmişti, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası için de ivedilik verildiğini belirtmişti. Eğer bu yasal düzenleme süratle yapılmazsa 15 Haziran’dan sonra yaşanacak. En can alıcı konu ise COVID-19 desteğidir, bunun da 15 Haziran’da yeniden değerlendireceğiz denildi. Bazı belediyelerde bu yapılmazsa mali sıkıntı ciddi boyutlara ulaşacaktır.”

Emekli Belediye Başkanlarından Fuat N amsoy :

“Bu durum belediyelere de yük olur, aynı sistemde devam etmeli”

“Geçmişte tek tip sosyal güvenlik sistemine geçileceği için emekliliklerle ilgili sorumluluklar Maliye’ye devredilmişti. Akabinde yapılan bildirgeye emekli ve mevcut belediye başkanları karşı çıktı. Karşı çıkıldığı için geri adım atıldı. Doğrusu ve en uygunu da Maliye’den çıkan ödemelerdir. Yıllardan beridir belediyelerden emekli olan başkanların da mevcutlarının da statüsü tartışıldı. Çeşitli mücadelelerle emeklilik kazanma hakkı elde etmiştik. Bunun netleşmesi ve sürekli değişikliğe uğramaması gerek.

Bu durum belediyelere de yük olur. Hepimizin ortak görüşü aynı sistemde devam etmesidir.”

Emekli Belediye Başkanlarından Oktay Kayalp:

“75 kişi şu anda açıkta kalmış durumdadır, ne devletten ne de belediyeden ödeme alamadılar”

“Emekli Belediye Başkanları hala ödenmedi. Cuma günü mesai bitimi itibariyle ödemeler hala yapılmadı. Bu normal bir gecikme değildir. Maliye, Savcılığın bu görüş verdiğini ifade ediyor ama bu ne kadar doğrudur bilemiyorum. 14 yıl önce yapılan yasada Savcılığın görüşüyle, belediyelerin giderlerinin azaltılması gerekçesiyle emeklileri Maliye’nin ödemesi kararlaştırılmıştı. Şimdi bu karar geri çekiliyor. Zaten mali sıkıntı içinde olan belediyelere bir yük daha verilmiş oluyor. Çeşitli ödeme zorunluluğu yaşayan bunca belediye varken Maliye’nin bu kararı alması ayrı bir külfettir. Özellikle kırsal belediyeler bu yükü kaldırmaz, belediyelerin iflasını getirecek. Genelgede başkanlara çağrı yapıldı ve gelin dosyaları alıp siz ilgilenin denildi. Bu 75 kişi şu anda açıkta kalmış durumdadır. Ne devletten ne de belediyeden ödeme alamadılar. Başbakan açıklama yaptı ve devlet ödemeye devam edecek dendi ama henüz bir sonuç yoktur.”

Emekli Belediye Başkanlarından Sümer aygın:

“Belediye Başkanları statüsü yeniden tartışmaya açıldı, devlet emeklileri başından attı”

“Emekli maaşları ödendi, belediyeden ödenmesi gerek hak karşılığını almadım. Devlet emeklileri ben ödemem deyip başından attı. Bunu da ödemeden bir gün önce yaptı. Maliyenin bunu daha detaylı incelemesi gerekiyordu. Belediyelere mali yük olacak olan durumdur ve yasal bir zemini yok, hukuki bir tartışma konusu olacak. Belediyelerdeki emeklilik yükünü kaldırmak için yapılan yasal düzenlemede emeklilerin maliye tarafından devraldı. Şimdi bu karara karşın hareket ediliyor. Savcılık durduk yere görüş belirtmez, belli ki bir kasıt var, durduk yere kimse 70 başkanın emekli maaşını kesmez. Maliye ödemez dedi, belediyeye topu attı ama olur şey değil. Belediye başkanlarının ve emekli olanların statüsünü tartışmaya açtılar. Belediye Başkanları nedir, statüsü nedir artık kalıcı bir karar verilmeli…”