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Oğuz: “Emekli belediye başkanlarının maaş sorunu bu ay için çözüldü”

Oğuz: “Emekli belediye başkanlarının maaş sorunu bu ay için çözüldü”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Savcılık görüşü doğrultusunda, maaş ödemesi yapılamayan emekli belediye başkanlarının sorununun bu ay için çözüldüğünü açıkladı.

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Savcılık görüşü doğrultusunda, maaş ödemesi yapılamayan emekli belediye başkanlarının sorununun bu ay için çözüldüğünü belirtti. Oğuz, Mayıs ayı maaşlarının Cuma günü hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, sorunun çözümü konusunda hükümetin ivedi olarak yasa değişikliği yapacağını belirtti.

YENİDÜZEN, “Emekli belediye başkanlarında maaş kaosu” başlığıyla konuyu gündeme getirmişti.

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