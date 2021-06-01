Oğuz: “Emekli belediye başkanlarının maaş sorunu bu ay için çözüldü”

Emekli Belediye Başkanlarında maaş kaosu

Mevcut mali yükü sırtlanmakta güçlük çeken birçok belediyenin, Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan ‘emeklilik haklarının belediye tarafından karşılanması’ kararıyla batağa sürüklendiği işaret edildi.