“Emek pazarlık unsuru değildir, olamaz, Başbakan bunu bilecek”

Serap ŞAHİN – Lema GÖZAY

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin 2025 yılı için belirlediği yüzde 7,5 oranındaki asgari ücret artışını protesto etmek ve özel sektör emekçilerinin sendikalaşma hakkını talep etmek amacıyla, Lefkoşa’da asgari ücretliler ve sendikalar sokağa indi. Eylemciler, artış oranının hayat pahalılığı oranının altında kalmasına tepki gösterirken, örgütlenme hakkının yasal güvence altına alınmasını talep etti. Dereboyu Pronto Çemberi olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’nde saat 18.00’de toplanan kitle, Başbakanlık önüne yürüyüş gerçekleştirdi ve burada “mücadele ateşi” yakıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı konuşmada, yüzde 7,5 oranındaki artışın enflasyon karşısında asgari ücretlilerin ezilmesine neden olacağını belirtti. Maviş, “Asgari ücretlilerin evlatları bizim de evlatlarımızdır. Hükümet okullara bir kuruş bütçe ayırmıyor. Enflasyonun altında artışla vatandaş, barınma mı eğitim mi önceliği olacak diye düşünüyor. Eğitim sistemi çökecek. Bu çocukların geleceğini düşünün. Asgari ücreti enflasyon oranında değil, fazlasını vermek yetkinizdedir.” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise “Bir süredir bizi yönettiğini zanneden işbirlikçi uşaklar, bu ülkeyi batırmak ve gençlerin geleceğini yok etmek için uğraşıyorlar. Bu ülkede yönetim, ahlak, usulsüzlük ve hırsızlık sorunu vardır. İşçiden ve emekçiden çalmaya çalışıyorsunuz. Emeğin örgütlülüğü arttıkça, bu koltuklarda oturamayacaksınız.” dedi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, eylemin bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Bugün özel sektör sokağa inmez diyenler bu kalabalığı gördüklerinde çok şaşıracaklar. Korku kültürünü artık sırtımızdan atmamız lazım. Kamuya 11.12, özele 7,5 oranında artış yapıyorlar. Bu bir çifte standarttır. Asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir ücret olmalıdır. Hükümet olarak bunu sağlamanız gerekiyor. Yoksulları değil, zenginleri doyuramadığınız için fakirlik var.” ifadelerine yer verdi. Serdaroğlu ayrıca, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini vurguladı ve emeğin sömürülmemesi için siyasi partilere çağrıda bulundu.

Eylemde, CTP, Bağımsızlık Yolu, TDP, MDP ve Sosyal Demokrasi Partisi gibi siyasi partiler de yer alarak destek verdi. Sendikalar, emeğin yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Yüzde 7,5 artacak enflasyon karşısında ezilmek demek”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yüzde 7,5 oranındaki asgari ücret artışının yetersizliğine vurgu yaptı. Maviş, “Yüzde 7,5 demek, artacak enflasyon karşısında ezilmek demek. Asgari ücretlilerin evlatları bizim de evlatlarımızdır. Hükümet okullara bir kuruş bütçe ayırmıyor . Sayın Ünal Bey ve Gardiyanoğlu, enflasyonun altında artışla vatandaşın önceliği barınma mı eğitim mi olacak? Eğitim sistemi çökecek. Bu çocukların geleceğini düşünün. Asgari ücreti enflasyon oranında değil, fazlasını vermek yetkinizdedir.” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Hükümet emekçiden çalmaya çalışıyor”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, hükümete sert eleştirilerde bulunarak, “Bir süredir bizi yönettiğini zanneden işbirlikçi uşaklar, bu ülkeyi batırmak ve gençlerin geleceğini yok etmek için uğraşıyorlar. Bu ülkede yönetim, ahlak, usulsüzlük, yasadışılık ve hırsızlık sorunu vardır ve siz bunun başısınız. İşçiden ve emekçiden çalmaya çalışıyorsunuz. Belki de gerçek emekçileriniz daha iştedir. Bizi yönettiğini sanan kuklalar bilmelidir ki emeğin örgütlülüğü arttıkça siz bu koltuklarda oturamayacaksınız.” şeklinde konuştu.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Emek pazarlık unsuru değildir, olamaz”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, eylemin önemini vurgulayarak, “Bugün bir başlangıç. Özel sektör sokağa inmez diyenler, bugün bu kalabalığı gördüklerinde çok şaşıracaklar. Korku kültürünü artık sırtımızdan atmamız lazım. Başka yolu yok. Ciddi bir kısır döngüye girdik. Bugün bütün zamların günah keçisi sizin aldığınız zamdanmış gibi algı yaratıyorlar. Kamuya 11.12, özele 7,5 vererek çifte standart uyguluyorlar. Yüzde 11.12 asgari ücrete yetersizdir çünkü bu gerçek hayat pahalılığı değildir. Türkiye’de kasım ayı 2,42 oranında hayat pahalılığı çıkıyor, bizde 0,78. Kimi kandırıyorsunuz?” sorusunu sordu.

Serdaroğlu, emeğin pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek, “Emek bir pazarlık unsuru değildir, olamaz da. Başbakanımız bunu bilecek. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir ücret olmasını sağlayacaksınız hükümet olarak. Yoksulları değil, zenginleri doyuramadığınız için fakirlik var. Masada yüzde 5 teklif ediyorlar. İşveren-işçi kavgası başlatacaklar bu memlekette. Anayasa bize bir hak vermiştir. Seçme ve seçilme hakkı. Bu hakkımızı doğru kullanmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti: “Aramızda CTP, Bağımsızlık Yolu, TDP, MDP, Sosyal Demokrasi Partisi var, burada oldukları için teşekkür ederim. Sendikasız çalıştırılmak yasaklansın. Göreve talip olan bütün siyasi partilere ricamdır; bu sloganla yürüyelim. Bu memlekette sendikasız çalıştırılmayı yasaklayalım ki denetim olsun. Hiçbir emek sömürülmesin, hiçbir işçi iş kazasında ölmesin. Sendikalar emeğin yanındadır ve olmaya da devam edecek.”

Fotoğraflar: Burçin AYBARS