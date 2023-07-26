“Elektrik yoksa su da yok”

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

Ülkedeki elektrik kesintileri, hem yerel kaynaklardan su sağlanan yerleşim birimlerine su teminini hem de Geçitköy Barajı’ndan şebekelere yapılan su teminini bölgesel olarak sıkıntıya soktu, Su İşleri Dairesi ve Tarım Bakanlığı alarma geçti.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, kesintiler nedeniyle Türkiye’den gelen ve Geçitköy Barajı’ndan temin edilen su ile ilgili sıkıntı yaşandığı ifade edildi. Bazı belediyelerin su teminin konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Tarım Bakanlığı ise bunun ‘tüm elektrik kesintilerinin giderilip su tesislerine kesintisiz elektrik verileceği döneme kadar’ devam edeceğini kaydetti.

“Su teminindeki sorun artacak mı? sıkıntı nedir?” sorularına yanıt arayan YENİDÜZEN, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ile görüştü.

Mağusa Belediyesi gibi bazı belediyelerin hanelere su sağlama konusunda sıkıntı yaşadığını anlatan Deveci, bu sıkıntının tüm elektrik kesintilerinin giderilip su tesislerine kesintisiz elektrik verileceği döneme kadar devam edeceğini ifade etti.

Deveci, elektrik kesintilerinin uzun süreli ve devamlı olması durumunda su sorununun özellikle yazın en sıcak günlerinde ve su tüketiminin üst seviyede seyrettiği dönemlerde daha da artacağı öngörüsünü paylaştı.

Su tesislerindeki kesintiler azaldığı için sistemin bugünlerde toparlanmaya başladığını da belirten Deveci, belediyeler ile istişare içinde olası sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını anlattı.

Su İşleri Dairesi’nin geçen seneye göre yaptığı çalışmalarla su arzının altı ayda 2 milyon 500 bin ton artırıldığını ve bir çok yerdeki hatların yenilendiği ve yenilenmekte olduğunu ifade eden Deveci, Geçitköy Barajındaki doluluk oranının ise yüzde 98 civarında olduğu bilgisini verdi.

YENİDÜZEN sordu, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci yanıtladı…

►YENİDÜZEN: Su temini konusunda teknik olarak nasıl bir sıkıntı yaşanıyor?

➣Emirali Deveci: Elektrik kesintilerinden dolayı Yerel Kaynaklardan su sağlanan yerleşim birimlerine, direkt su kesintisi olmaktadır. Kesinti süresince su verilemeyen şebekelerde, şebekelerin eski olmasından dolayı, uç noktalara suyun iletilmesi uzun süre almaktadır. Su Temin Projesi kapsamında ana pompalarda ve arıtma tesislerinde elektrik kesilmesi durumunda ki şu ana kadar sadece arıza kaynaklı üç saat kesinti oldu, bu kapsamda su sağlanan Belediyelerimize su kesintisi tabidir. Ana tesisin çalışıp bölgesel elektrik kesintilerinde ise, o bölgelerdeki depolara iletişimin kesilmesine neden olmakta ve işletmenin aksamasına sebebiyet vermektedir. Buda bölgesel bazda su sıkıntısına sebep olmaktadır. Genel olarak herhangi bir su kesintisinde Belediyenin şebekesinin yeniden dolup randıman alması uzun süre almaktadır.

►YENİDÜZEN: Bu sıkıntı ne zamana kadar devam edecek?

➣Emirali Deveci: Bu sıkıntı tüm elektrik kesintilerinin giderilip su tesislerine kesintisiz elektrik verileceği döneme kadar devam edecektir. Fakat şu anda su tesislerindeki kesintiler azaldığı için sistem toparlanmaya başlamıştır.

►YENİDÜZEN: Sizce su sorunu artacak mı?

➣Emirali Deveci: Elektrik kesintilerinin uzun süreli ve devamlı olması durumunda su sorunu özellikle yazın en sıcak günlerinde ve su tüketiminin üst seviyede seyrettiği dönemlerde daha da artacaktır. Fakat Su İşleri Dairesinin geçen seneye göre yaptığı çalışmalarla su arzı yaklaşık ilk altı ayda iki milyon beşyüzbin ton artırılmış ve bir çok yerdeki hatlarda yenilenmiş ve yenilenmeye devam etmektedir. Örnek verecek olursak; Değirmenlik - Yeni Cezaevi arası İsale Hattı Yenileme Projesi, Tirmen Köyü İsale Hattı Yenileme Projesi, Tirmen – Sütlüce ve Çamlıca İsale Hattı Yenileme Projesi, Yeniceköy – Vadili, Paşaköy, İnönü arası İsale Hattı Yenileme Projesi, Mağusa - Saklıkent arası İsale Hattı Projesi…

►YENİDÜZEN: Geçitköy Barajı’nda ne kadar su var?

➣Emirali Deveci: Geçitköy Barajında doluluk oranı %98 civarındadır.

►YENİDÜZEN: Belediyeler sıkıntı yaşıyor mu?

➣Emirali Deveci: Belediyeler şu anda sıkıntı yaşamaktadır. Örnek verecek olursak Mağusa Belediyesi 7500 m3 lük depoya suyu alıyor, oradanda pompalar vasıtasıyla kule depoya suyu terfi edip şebekeye dağıtmaktadır. Depoda oluşan elektrik kesintisi sonucunda suyu şebekenin uç noktalarına ulaştıramadığından büyük çapta su sorunu yaşanmaktadır. Elektrik enerjisinin verildiği anda pompaj devreye alınıp su ulaştırılmaya çalışılmaktadır, ancak tekrar elektrik kesintisi olduğunda su ulaşmadan şebeke yine boşalmaktadır. Bundan dolayı da bölgesel bazda uzun süreli su verilemeyen bölgeler olmaktadır.

►YENİDÜZEN: Bu süreçte belediyeler ile nasıl bir istişareler yapıldı?

➣Emirali Deveci: Özel tedbirler alınması için tüm Belediyelerimizle birlikte çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi ile istişare içerisinde yerel kaynaklar devreye alınmış olup bölgelere takviye su temin edilmektedir. Akova- Muratağa, Atlılar, Sandallar arası ana isale hattı belediye ile istişare içerisinde yenilenmektedir. Mağusa Belediyesi ile istişare içerisinde pompa istasyonunun kapasitesinin artırılması ve şebeke içerisinde suyun daha erken bölgelere ulaşması için çalışmalar yapılmaktadır.