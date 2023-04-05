Elektrik kesintilerinde güneyden elektrik enerjisi alınmadı

Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşanan elektrik kesintilerinin teknik problem kaynaklı olmayışı nedeniyle adanın güneyinden elektrik alınmadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grevi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin olağanüstü teknik problemlerden kaynaklanmaması ve Kıbrıs'ın kuzeyi ile Kıbrıs'ın güneyi arasındaki elektrik alışverişinin, anlaşmaya göre teknik problemler gerektirmesi nedeniyle güneyden elektrik alınmadığını yazdı.

Gazete, EL-SEN’in aldığı tedbirlerin Güneydeki elektrik şebekesinde de kısa süreli problemlere yol açtığını, ancak bunların hızla çözüldüğünü kaydetti.

Haberde, elde edilen bilgilere göre adanın güneyinden kuzeyine dün çok sınırlı miktarda elektrik enerjisi verildiği ve kuzeydeki yetkililere göre yaşanan sorunun sistemdeki hasardan değil, çalışanların grevinden kaynaklandığı ifade edildi.