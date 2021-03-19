"Elbette gençler daha iyi işlerde çalışsınlar ama işsiz kalmak yerine böyle bir iş yapabilirler…"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa terminal bölgesinde bardakta mısır ve buzlaş satışı yapan Mehmet Salih Işık, 4 yıldır geçimini bu işten sağlıyor. Daha önce şoför olarak çalıştığını aktaran Işık, henüz emekli olmadığını ve bu işten emekli olmak istediğini belirtiyor.

Bu işi bir arkadaşından gördüğünü ve aklına yattığını söyleyen Mehmet Salih Işık, 4 yıldır terminal bölgesinde olduğunu ve festivaller yapıldığı zaman festivallere de gittiğini ifade ediyor. Oğlunun da boş vakitlerinde kendisinin yanına geldiğini anlatan Işık, yaz aylarında mısır satışının az olduğunu, yazda genellikle buzlaş satıldığını söylüyor.

“Gençler, iş bulamazsa bu işi yapabilir”

Ülkemizdeki genç girişimcilere de tavsiyelerde Mehmet Salih Işık, “Böyle bir iş ülkemizde çok yaygın bir iş değil. Elbette ki gençlerimiz daha iyi işlerde işlesinler ancak işsiz kalmak yerine böyle bir iş yapabilirler. Bu iş çok karlı bir iş… Bu işi yaparken, insanlarla sohbet etme fırsatı da buluyorsunuz. Dükkan da açabilirdim ama böyle daha güzel” dedi.