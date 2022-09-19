'Ela ile Hilmi ve Ali' 7 ödülle Altın Koza’ya damga vurdu

Murat OBENLER / ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29. 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü’nü, Ziya Demirel’in yönettiği 'Ela ile Hilmi ve Ali' filmi kazandı.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ile Meltem Cumbul’un yaptığı Büyük Ödül Töreni, sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı, son bir yıl içerisinde vefat eden Türkiyeli sinema oyuncularının anısına hazırlanan video gösterimi, Cahit Berkay ve orkestrasının konseri ile sürdü ve ödüllerin dağıtımı ile sona erdi.

En İyi Yönetmen Ödülü’nü 'Ela ile Hilmi ve Ali' filmiyle Ziya Demirel’in aldığı yarışmada En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Çilingir Sofrası' filmindeki performanslarıyla Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen'e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise 'Bana Karanlığını Anlat' ve 'Ela ile Hilmi ve Ali' filmlerindeki performanslarıyla Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksel'e verildi.

'Ela ile Hilmi ve Ali' filmi aldığı ödüllerle geceye damga vururken En iyi Film,Yönetmen’in yanısıra "En İyi Senaryo" ödülünü de Nazlı Elif Durlu ile paylaştı,"En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Sanat Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "Umut Veren Genç Erkek Oyuncu" ödüllerini de kazandı.

Karalar : “Biz dünyanın film festivalleri ile yarışmaya aday bir kentiz.”

Törende bir konuşma yapan Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın festivaller kenti olduğunu belirterek “Adana’nın sinemaya katkısını bütün Türkiye’ye anlattık. Bu özelliğimizi her konuşmada söylüyoruz. Adana, sanatsever ve sayısız sanatçı yetiştiren bir kenttir” dedi. Karalar konuşmasını devamında ise, “Türkiye'de çekilen film sayısı yeterli değildir: İnşallah biraz daha özgür, biraz daha rahat bir ortam olur. Önümüzdeki sene daha çok film başvurusu olur. Daha çok film elemeyi geçer. Buradan sesleniyorum. Biz dünyanın film festivalleri ile yarışmaya aday bir kentiz. Çünkü sinema deyince akla Adana gelir. Çünkü Adana deyince akla sinema gelir. Çünkü Adana deyince yetiştirdiği sanatçılar gelir. Yaşasın sinema, yaşasın sanat, yaşasın sanatçılar.” Dedi.

Yılmaz Güney Ödülüne layık film çıkmadı

Festivalde "Yılmaz Güney" ödülünü vermek için sahneye çıkan Jüri Başkanı Özcan Alper, sesi duyulmayan farklı toplumsal ve sınıfsal kimlikler ve cinsel yönelimleri sinemanın kendi olanaklarıyla anlatarak başka türlü görme ve düşünme biçimi üreten, üstü örtülen, halının altına süpürülen meselelerle ilişki kurarken politik sinemaya farklı bir bakış getiren bir film örneği bu yıl maalesef göremediklerini belirterek, "Yılmaz Güney adına verilen ödülü boş bırakıyoruz." dedi.

Alper: “Tek renkli değil de çok renkli bir gül bahçesine dönüşen bir ülke istiyoruz”

Alper ayrıca yaptığı konuşmada “Türkiye'de sanatçılar üzerinde farklı türde baskı ve engellemeler vardır. Sanatçılar yapmadıkları filmler için cezaevine bile gönderiliyor. Sanat özgür olmalıdır. Yan yana dayanışarak mücadeleye devam etmeliyiz. Tek renkli değil de çok renkli bir gül bahçesine dönüşen bir ülke istiyoruz” dedi.

En İyi Film Ödülünü alan Ziya Demirel, ödülü tüm çekilemeyen filmler, Adanalı dedesi ve babası için aldığını söyledi.

Yüksel: “Meslektaşım Çiğdem Mater’e özgürlük”

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Aslıhan Gürbüz ile paylaşan Ece Yüksel, meslektaşı Çiğdem Mater’e özgürlük talebini ilettiği konuşmasında “En kısa zamanda meslektaşımızı aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Gürbüz: “Bu ödülü dımdızlak kalmış tüm kadınlara adıyorum”

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Ece Yüksel ile paylaşan Aslıhan Gürbüz ise “Kadının sesinin alındığı, içimizin boşaltıldığı bir dönemde bu ödülü bana veren jüriye ve festivale çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü dımdızlak kalmış tüm kadınlara adıyorum. Bizlerin sesi içimizde ve hep beraber güçlüyüz.” Dedi.

Çilingir Sofrası ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne Ahmet Rıfat Şungar ile uzanan Barış Gönenen de “Sistematik olarak nefret söylemine karşı herkesi birlikte ses çıkarmaya davet ediyorum” dedi

ÖDÜLLER

En İyi Film Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Ziya Demirel

Yılmaz Güney Ödülü: -

En İyi Yönetmen Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Ziya Demirel

En İyi Senaryo Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Ziya Demirel ve Nazlı Elif Durlu

Jüri Özel Ödülü: Kabahat - Ümran Safter

En İyi Kadın Oyuncu :Ela ile Hilmi ve Ali-Bana Karanlığını Anlat/Ece Yüksel-Aslıhan Gürbüz

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Çilingir Sofrası - Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen

En İyi Müzik Ödülü: Bana Karanlığını Anlat - Taner Yücel

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Çilingir Sofrası - Engin Özkaya

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Gülay Doğan

En İyi Kurgu Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Selda Taşkın ve Henrique Cartaxo

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Kabahat - Ece Demirtürk

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Mendirek - Alihan Kaya

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Kabahat - Mina Demirtaş

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Denizhan Akbaba

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Cem Demirer - Mendirek

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Çilingir Sofrası - Ali Kemal Güven

Adana İzleyici Ödülü: Suna - Çiğdem Sezgin

Törende ayrıca Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ile Adana Kısa Film Yarışması'nda da ödüller de sahiplerini buldu.