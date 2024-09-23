EL-SEN ve SIDIKEK-PEO bir araya geldi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Kıbrıs’ın güneyinde elektrik kurum çalışanlarının da örgütlü olduğu sendika SIDIKEK-PEO’nun yetkilileri ile görüştü.

Girne Dome Otel’de yapılan geniş katılımlı görüşmede Kıbrıs’ın her iki tarafında elektrik konusundaki güncel durum ve sorunlarla, çalışanların örgütlülüğünün güçlendirilmesi ele alındı.

İki sendika arasında Haziran ayında EL-SEN’in SIDIKEK-PEO’yu güneyde ziyaretiyle başlayan diyalog sürecinde ortak girişim ve çalışmalar da ele alınmıştı. Kıbrıs sorunun da ele alındığı görüşmede, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüme olan karşılıklı inanç ve bağlılık ifade edildi. SIDIKEK-PEO yetkilileri EL-SEN’e, bir sendika üyesinin işçi sınıfının barış ve ortak gelecek için dayanışmasını sembolize eden tablosunu armağan etti.

Görüşmede, sendika yetkilileri başlatılan diyalog sürecinin ilerletilerek ilişkileri daha da geliştirerek birlikte için adımlar atma konusunda da mutabık kaldı.