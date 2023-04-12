EL-SEN genel başkanı Çağlayan Cesurer sosyal medyadan açıklama yaparak, "KIB-TEK yönetimi sahadaki provokatörlerini çekmesi kaydı ile vatandaşların buzluklarındaki,iki tavuğun erimemesi için EL-SEN üyeleri uzun süreli bölgesel kesintileri sonlandırmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

işte Çağlayan Cesurer'in açıklaması



"Tüm kamu oyunun dikkatine. KIB-TEK yönetimi sahadaki provokatörlerini çekmesi kaydı ile vatandaşların buzluklarındaki,iki tavuğun erimemesi için EL-SEN üyeleri uzun süreli bölgesel kesintileri sonlandırmaya hazırdır. Bu süreçte gördüğümüz tek şey kimsenin vatandaşın yaşadığı sıkıntılarla bir gailesinin olmadığıdır. Ancak bizlerin her eve düşen sıkıntılarla ilgili bire bir gaylemiz vardır..."