El-Sen SDR hastası Selengüçlü için düzenlenen kampanyaya destek verdi

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), SDR hastası Kuzey Selengüçlü için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, SDR hastası Kuzey Selengüçlü’nün ameliyatı için düzenlenen yardım kampanyasına EL-Sen Yönetim Kurulu ve üyeleri arasından toplanan bağışın, dün Kuzey'in babası Gürdal Selengüçlü’ye teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey bebeğin en kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğinde bulunuldu.