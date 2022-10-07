El-Sen SDR hastası Selengüçlü için düzenlenen kampanyaya destek verdi
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), SDR hastası Kuzey Selengüçlü için düzenlenen kampanyaya destek verdi.
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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), SDR hastası Kuzey Selengüçlü için düzenlenen kampanyaya destek verdi.
El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, SDR hastası Kuzey Selengüçlü’nün ameliyatı için düzenlenen yardım kampanyasına EL-Sen Yönetim Kurulu ve üyeleri arasından toplanan bağışın, dün Kuzey'in babası Gürdal Selengüçlü’ye teslim edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Kuzey bebeğin en kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğinde bulunuldu.
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Etiketler : Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, kuzey selengüçlü