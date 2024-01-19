EL-SEN "partizanca" diyerek olağanüstü toplanıyor
UBP - YDP - DP Hükümeti'nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yapmayı planladığı terfileri "partizanca" şeklinde niteleyen EL-SEN bu akşam olağanüstü toplantı kararı aldı.
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UBP - YDP - DP Hükümeti'nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yapmayı planladığı terfileri "partizanca" şeklinde niteleyen EL-SEN bu akşam olağanüstü toplantı kararı aldı.
Sendika, söz konusu terfilere ilişkin bir dizi kararlar üretecek. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılacağı belirtildi.
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Etiketler : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu