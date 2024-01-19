EL-SEN "partizanca" diyerek olağanüstü toplanıyor

UBP - YDP - DP Hükümeti'nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yapmayı planladığı terfileri "partizanca" şeklinde niteleyen EL-SEN bu akşam olağanüstü toplantı kararı aldı.

Sendika, söz konusu terfilere ilişkin bir dizi kararlar üretecek. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılacağı belirtildi.