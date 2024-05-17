El-Sen, Hayvan Üreticileri Birliği eylemine destek belirtti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin pazartesi günü başlatacağını duyurduğu eyleme destek belirtti.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu konuyla ilgili açıklamasında, Kıbrıslı Türkler’in bu ada üzerinde varlığını sürdürebilmesinin, üretimden ve kendi değerlerine sahip çıkmasından geçtiğine vurgu yaptı.

Tuğcu, “Hükümet her gün aldığı yeni bir siyasi kararla, tüm sektörleri teker teker daha da karanlığa itiyor, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilme çabalarımıza bir çelme daha takıyor. Bu politikalara karşı ya hep birlikte direneceğiz, ya da hep birlikte yok olacağız” diye konuştu.

El-Sen’in hep birlikte verilecek güçlü bir mücadeleye olan inancını yineleyen Tuğcu, bu bağlamda Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylem kararını selamlayarak, desteğini belirtti.