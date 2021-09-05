El-Sen de gerildi: “Siyasi erk ve sendika içinde çıkar odakları var”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (EL-SEN)’de sendika içerisinde yaşayan görüş ayrılıkları da su yüzüne çıktı, “Demokratik EL-SEN İnisiyatifi” isimli oluşum bildiri yayınladı.



Ahmet Tuğcu ve Tarkan Ulusol imzalı bildirire “EL-SEN ve KIB-TEK’te neler oluyor?” sorusu gündeme taşındı.



Bildiride “Kıbrıslı Türk toplumunun önemli öz varlıklarından biri olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), siyasi erkin aymaz icraatları ve kurumda örgütlü EL-SEN yönetimi içerisindeki çıkar odaklarının işbirlikçi yaklaşımları nedeniyle can çekişir hale gelmiştir” iddiası ortaya kondu.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun piyasadan 1 milyar Türk Lirası alacağı bulunduğu açıklanan bildiride, “KIB-TEK, kötü yönetim sonucu bu alacaklarını tahsil edemezken, kurum bir kez daha 115 milyon TL’lik bir borçlanmayla karşı karşıya bulunuyor” görüşü paylaşıldı.



Bu yeni borçlanmayla birlikte, kurumun toplam borcunun yaklaşık 600 milyon TL’ye ulaşacağı belirtilirken, “Her geçen gün artan bu mali külfet, yıllardır iflas tehlikesiyle yüz yüze yaşamakta olan kuruma, siyaset eliyle vurulan yeni bir darbe olarak kayda geçecektir” dendi.



Bildiride ayrıca sendika tüzüğüne göre yapılması gereken genel kurulun hayata geçirilmediği de öne sürüldü.



“Demokratik EL-SEN İnisiyatifi” bildirisinde şu görüşlere de yer verildi:

Zor günlerden geçmekte olan KIB-TEK’te sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primleri iki aydır yatırılmamaktadır. Emekçiler iş güvenliğinden yoksun bir biçimde çalıştırılmaya devam ededursun, Teknecik Santrali’ne son dönemde yapılan kontrolsüz yakıt alımı sonucunda, orada çalışan personel zehir solur duruma getirilmiştir.

Santral bünyesindeki makinelerin biri son bir yıldır çalışmazken, bir diğer makine ise yarı gücünde çalıştırılabilmektedir. Makinelerin çoğunun bakım zamanı gelmiş olmasına rağmen finansal sorunlar nedeniyle bu bakım dahi yapılamazken, ihalesiz bir şekilde ve son derece pahalıya yapılan son yakıt alımı, aynı zamanda kurumun mali tablosu için de yeni bir yük oluşturmaktadır.

Kurumun yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu malzemeler tükenmiş, çoğu araç-gereç kullanılamaz duruma gelmiştir. Mali sıkıntılar bu katlanılamaz boyutlara ulaşmışken, bir yasa gücünde kararname ile belediyelerin kuruma olan borç faizlerinin % 90 oranında silinmeye çalışılması, hangi finansal aklın bir ürünüdür? Bu yolla yaratılacak açık, nasıl ve nereden kapatılacaktır?

Tüm bu gerçekler açık seçik ortada dururken, kurumda örgütlü EL-SEN’in başkanı, genel sekreteri ve mali sekreteri, siyaset eliyle günden güne batırılmakta olan KIB-TEK’in geleceği için mücadele etmek yerine, müdüriyetle işbirliği içerisinde sendika üyeleriyle uğraşmakta, demokratik bir yönetim talebiyle mücadele etmeye çalışan yönetime muhalif personeli sürgün yoluyla cezalandırma yolunu seçmekte, gereksiz ve başarısız grevlerle zamana oynamaktadır.

EL-SEN tüzüğüne göre bir olağanüstü genel kurul için gerekli olan 1/3 üye imzasının neredeyse bir yıldır toplanmış olmasına rağmen, bunun gereği neden bir türlü yerine getirilmeyip, olağanüstü genel kurul neden toplatılmamaktadır? Bu yolla neyin üzeri örtülmeye çalışılmaktadır? İlgili sendika yöneticilerini bu sorularımıza yanıt vermeye ve sendikanın mali sekreterini, EL-SEN’in mali durumu kalem kalem kamuoyuna açıklamaya çağırıyoruz.

Bizler Demokratik EL-SEN İnisiyatifi olarak, gerek bizzat sendika başkanı, genel sekreteri ve mali sekreteri eliyle zarara uğratılan, gerekse siyaset eliyle yıpratılmak ve itibarsızlaştırılmak istenen sendikal mücadelenin yeniden ivme kazanması ve kötü yönetim sonucu kurumun içine düştüğü mali sıkıntılar nedeniyle halka hizmet konusunda yaşanan zafiyetlerin giderilmesi için mücadele etme konusundaki kararlılığımızı, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Hem KIB-TEK’in, hem de Kıbrıslı Türk örgütlü mücadelesinin önemli bir yapı taşı konumunda bulunan sendikamızın içinden geçmekte olduğu zor günlerin, birlik ve beraberlik içerisinde atılacak adımlarla aşılabileceğine olan inancımız tamdır.