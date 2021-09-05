EL-SEN Başkanı Özkıraç: “Kıb-Tek’te çalışanın gücünü böldürtmeyiz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikayı ve çalışanların gücünü bölmek isteyen kimi çevreler olduğunu, buna izin vermeyeceklerini söyledi.



Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’in alacaklarının tahsiline izin vermeyenlerin kurumu borçlandırdığını, buna karşı mücadele ettiklerini, Kıbrıslı Türklerin öz değeri olan Kıb-Tek’i yaşatacaklarını söyledi.



“Bu ülkenin öz değerlerini ortadan kaldırmak, elimizden almak, çökertmek istiyorlar, seyirci kalmayacağız” diyen Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bu ülkenin haysiyeti olduğunu belirtti.



“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda örgütlü El-Sen, kurumunun siyasilerce kötü yönetildiğinin bilincindedir” diyen Özkıraç, sendika içinde kendi kişisel çıkarları için mücadele eden bazı isimlerin ‘inisiyatif' adıyla ortaya çıktığını, ancak herhangi bir tabanı temsil etmediklerini belirtti.



“Burada amaç, sendikamızı ve gücümüzü bölmektir, buna izin vermeyeceğiz” diyen Kubilay Özkıraç, tüm uğraşlarının Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yeniden ayağa kaldırmak olduğunu yineledi.



“Kıb-Tek çalışanları, son iki genel kurulda kendi temsilcilerini özgür oylarıyla seçmişlerdir” diyen Özkıraç, genel kurul iddialarını da hukukçuları ile görüştüklerini anımsattı.

“Sendika yönetiminden istifa eden arkadaşlar kendi demokratik haklarını kullanmışlardır” diyen Özkıraç, 450 çalışanın olağanüstü genel kurul talebini reddettiğini, iki yılda bir tekrarlanan genel kurulun da gelecek yıl temmuz ayında yapılacağını sözlerine ekledi.



“1 milyarın üzerinde alacak var”



“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun piyasadan 1 milyar Türk Lirası üzerinde alacağı olduğunu hemen her gün açıklıyor, bu alacağın peşine düşüyoruz” diyen Özkıraç, “Kurumun 550 milyon TL borcu vardır, ancak, alacakları bunun iki katıdır” bilgisini paylaştı.

Özkıraç, YENİDÜZEN’e konuştu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kıb-Tek’in borucunun 294 milyon TL’si AKSA'ya olan borçtur. Belediyelerden alacağımız 250 milyon TL'dir. Kıb-Tek’i özelleştirmek isteyenler, eğer bu kurum özel olsaydı, şimdi ülkede kamu kurumları ve belediyeler elektriksiz kalacaktı. Ya da eğer kurum özel olsaydı, borçlar, günü gününe ödenecekti. Ortak mücadele etmemiz gereken haksızlık budur. Sendika içerisinde farklı sesler çıkartmak yerine, tek vücut olarak kurumumuza sahip çıkmalıyız. Çok merak ediyorum, örneğin mobil iletişimde kamu kurumlarının borçları Kıb-Tek’te olduğu gibi ödenmiyor mu? Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na borçlarını ödemeyen devlet kurumları, sonra, kurumu batmış gibi gösteriyorlar. Maliye'nin yalnızca teşviklerden kaynaklanan borcu 70 milyon TL'dir.”



“Sigorta paraları yatırılmadı”



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, temmuz ayında çalışanların sosyal sigorta yatırımlarının yapılmadığını, ayrıca emekli ikramiyelerinin de ödenmediğini doğrulayarak, “Sendikamız buna karşı gerekli mücadeleyi en etkin ve sert eylemlerle verecektir” dedi.