Başkan Barış Babahan

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Gençlik Örgütü Minareliköy 2. Ocak Kongresi yoğun katılımla yapıldı.

Gerçekleşen kongrede Gençlik Örgütü Minareliköy Ocak Başkanlığına Barış Babahan getirilirken Bahar Babahan, Rojhat Güneş ve Ezgül Babahan da Ocak yönetimine seçildi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, burada yaptığı konuşmada Gençlik Örgütü’nün bağımsızlığına vurgu yaparak “Sadece gençliği değil geleceğe olan umudu da büyütüyoruz. Gençlerin belediye ile iş birliği içerisinde güçlü adımlar atacağına inancım tam” dedi ve gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de konuşmasında Minareliköy Gençlik Örgütü’ne teşekkür ederek belediyenin gücüne güç katacak gençlerle olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yeni görevindekilere ve gençlik örgütüne çalışmalarında başarılar diledi.

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros ise ülkedeki rant düzeninden, grevlerden, sağlık ve eğitimdeki çöküşten ve sendikalaşma olmamasından kaynaklı yaşanan krize işaret ederek “Bu düzenin değişmesi çok yakın. Gençler de bu değişimin öncüsü ve çok önemli bir parçasıdır” şeklinde konuştu.

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Başkanı Sonay Demirpençe de konuşmasına yeni yönetime teşekkür ederek başladı. “Gençlerle beraber, herkesle dayanışarak yeni bir iktidarda hep birlikte adil bir düzene kavuşmak en büyük hedefimiz” diyen Demirpençce, Minareliköy Ocak Örgütü’ne çalışmalarında başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

CTP Minareliköy Ocak Örgütü Başkanı Mahfuz Bulğan ise konuşmasında gençlik heyecanının önemine işaret ederek “Genç dinamizminin bölgeye katacağı heyecan, güç ve birlikte mücadele dayanışma ruhu için çok önemli” ifadelerini kullandı.