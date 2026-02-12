GİKAD ile ARUCAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

GİKAD tarafından yapılan açıklamada, protokol kapsamında Kıbrıs’ın doğal ve kültürel mirasının korunmasına yönelik ortak projeler yürütüleceği; gençler ve kadınların aktif rol alacağı eğitim, araştırma ve farkındalık çalışmaları ile sanat, tasarım, kültür ve girişimcilik temelli etkinliklerin hayata geçirileceği belirtildi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetlerinin de iş birliği kapsamında yer alacağı kaydedilen açıklamada, bu iş birliğiyle Kıbrıs’ın kültürel kimliğini güçlendiren, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan ve uluslararası görünürlüğünü artıran projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.