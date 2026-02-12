Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yetkili Muhasipler ve Denetçiler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Gerçekleşen görüşmede, muhasiplik mesleğinin ve enstitülerin önemine vurgu yapıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, muhasipliğin çok önemli bir meslek grubu olduğunu dile getirerek bütün meslek gruplarının toplumsal demokrasi anlamında çok değerli olduğunu ifade etti. Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası’yla ilgili gerekli yasal ve idari girişimlerin gerekli özenle ele alınması için sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden İncirli, “Bütün meslek gruplarıyla temas halindeyiz. CTP iktidarında ilgili bütün paydaşlarla görüş alarak çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

Yetkili Muhasipler ve Denetçiler Enstitüsü üyeleri ise dünyada enstitülere çok önem verildiğini ve devletten bağımsız enstitülerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası’nda yapılmayan güncellemelerin eksikliğini yaşadıklarını dile getirdi ve ilgili yasanın güncellenmesiyle ilgili taleplerini iletti.

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve Milletvekili Filiz Besim eşlik etti.