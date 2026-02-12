Lisans eğitimi için 5 kişiye, yüksek lisans eğitimi için ise 2 kişiye %100 burs imkanı

Girne Belediyesi ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) arasında, eğitim alanında önemli fırsatlar sunan Özel Burs ve İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Girne Belediyesi’ne yapılacak başvurular arasından belirlenecek 5 kişiye lisans eğitimi için, 2 kişiye ise yüksek lisans (master) eğitimi için %100 eğitim bursu verilecek.

%100 burs uygulamasının, Akdeniz Karpaz Üniversitesi bünyesindeki tüm bölümler için geçerli olacağı açıklandı.

Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyenlerin, 28 Şubat tarihine kadar Girne Belediyesi Sosyal İşler Bölüm Amirliği’ne müracaat edebileceği bildirildi.

Öte yandan protokol yalnızca burs imkanını değil; iki kurum arasında sosyal sorumluluk projeleri ve akademik çalışmalar alanında da iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor.