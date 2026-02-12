“Yanımda uyuşturucu getirdiğim için pişmanım”

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı O.D., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Bilal Altun olguları aktardı.

Polis, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 10.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapan zanlıya tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise tatil için 3 günlüğüne KKTC’ye geldiğini, yanında uyuşturucu getirdiği için pişman olduğunu söyledi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.