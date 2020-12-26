Ekonomik Örgütler Platformu: Gerekli sağlık ve ulaşım önlemleri alınmalı, yüz yüze eğitim başlamalıdır

Ekonomik Örgütler Platformu, gerekli sağlık ve ulaşım önlemleri alındıktan sonra yüz yüze eğitimin başlamasını istedi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın girişmlerine destek verildi.



“Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile yaptıkları değerlendirme sonrasında, Şubat ayında, üniversitelerimizde yüzyüze eğitime geçilmesinde bir sakınca olmayacağını tesbit ettiklerini duyurmuştur” denen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



“Sağlık Bakanlığı’nın servis sektöründe çalışanlara PCR testi yapılmasını zorunlu kılması sonrasında yapılan binlerce test ise, Kuzey Kıbrıs’taki Covid-19 salgının ürkütücü boyutlarda olmadığını, ortaya çıkan vakaların gerek denetim sistemindeki boşluklardan, gerekse yurttaşların önlemlere uymak konusundaki tutumundan kaynaklandığını bir kez daha göstermiştir.

Bu değerlendirme ve sonuçlar, ülkemizin başlıca sorunlarından biri olan salgın ortamında kaybedilen dış talebi az da olsa canlandırmak için gerekli önlemleri almak ve çalışmaları yapmak için ortamın uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Bir süreden beri üzerinde durulan üniversite öğrencilerinin adaya getirilmesi, başarabileceğimiz önemli bir görev olarak ortaya çıkmış olmaktadır.

Sayın Bakan’ın açıklamasında de belirtildiği gibi “Ülkeye girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarı ile 2. dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varıldığına” göre bu konudaki operasyonel planlama ve uygulama çalışmalarının en erken zamanda başlatılması gerekmektedir.

Zaman kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Boşa harcanacak her saat, Sayın Bakan’ın ifade ettiği şekilde “ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçilmesi” hedefine ulaşamamızı engelleyecek kadar önemlidir.

Ekonomik Örgütler Platforumu, gerek istihdamın korunması, gerekse işletmelerimizin yollarına devam edebilmesi bakımından büyük önem arz eden bu hususta gerekli önlemlerin alınmasını talep ederken, bu konudaki çalışmalara tam kapasite ile katılmaya ve gerekli katkıları koymaya hazır olduğunu ilgililer ve kamuoyu ile paylaşmayı bir görev saymaktadır.”