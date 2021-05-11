Ekonomik örgütlerden eylem: "Aşıda da mı ambargo?"

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Avrupa Birliği’nden (AB) ada geneli için gönderilen Covid-19 aşılarının dağılımının nüfus oranına göre adil bir şekilde yapılmadığı gerekçesiyle Kermiya Geçiş Noktası’nda eylem yaptı.

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen eyleme, EÖP üyeleri Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) katıldı.

Eylemde platform adına İngilizce ve Türkçe olarak ortak basın açıklaması yapıldı.

Aşıya erişimin insan hakkı olması açısından önemine değinilirken, aşılanmanın ekonomik getirilerine de vurgu yapıldı.

Açılamada , AB'nin Kıbrıs'a sağladığı aşılardan Kıbrıs'lı Türklere aktarılması gereken miktarın verilmemesi kınandı.

AB'nin Kıbrıs'a 482 bin 965 doz aşı gönderdiği ve nüfusa oranla kuzeye 100 bin dozun üzerinde aşı verilmesi gerektiğine değinilerek, buna karşın 30 bin 50 doz aşının kuzeye ulaştırıldığına vurgu yapıldı. "Güneyden ve AB'den yetkililer AB vatandaşlığımızı unutmuş görünmekte" denildi.

Aşı dağıtımındaki adaletsizliğin hemen düzeltilmesi talep edildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Bu deklerasyonda imzaları bulunan örgütler olarak, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a sağladığı aşılardan Kıbrıslı Türkler’e aktarılması gereken miktarın verilmemesini kınıyoruz.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de dahil olmak üzere güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Avrupa Birliği Kıbrıs’a 482,965 doz aşı göndermiştir. İletilen aşılar içerisinden nüfusu oranında aşının Kıbrıslı Türklere devredilmesi gerektiği dikkate alındığında, şimdiye kadar Kuzey Kıbrıs’a gönderilmesi gereken aşı miktarının 100 bin dozun üzerinde olması gerekliliği gayet açıktır. Oysa Kuzey Kıbrıs’a teslim edilmiş AB kaynaklı aşı miktarı 30,050 doz olmuştur. Bu da Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs’a gönderilen aşı miktarından sadece % 6,2’sinin Kıbrıslı Türklere iletildiğini göstermektedir. Bu kabul edilebilir değildir! Kınıyoruz!

"Aşıya erişim, bir insan hakkı olarak düşünülmesi gerektiği kadar, çeşitli ambargolar altında bulunan Kıbrıs Türk halkının ekonomik faaliyetlerini devam ettirebilmesi bakımından da temel bir gerekliliktir. Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşları olduğunu duyurma çabası içinde olan Kıbrıs Rum yetkililer ile Avrupa Birliği yetkilileri ise konu salgına karşı alınacak önlemler olduğu durumda bile “AB vatandaşlığımızı” unutmuş görünmektedirler.

Avrupa Birliği yetkilileri ile Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs’a sağlanan aşıların dağıtımı konusunda şeffaf ve özenli olmaya çağırır; aşı dağıtımındaki adaletsizliğin hemen düzeltilmesini talep ederiz."

FOTOĞRAFLAR: FEHİME ALASYA