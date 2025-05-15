“Ekmek üretimi duracak”

Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı ve beraberindeki fırıncılar, 8 aydır görüşme taleplerine yanıt alamadıkları Başbakan Ünal Üstel’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak bu ani ziyarette de Üstel ile görüşme gerçekleşemedi.

Başbakanlık önünde basına konuşan Ömer Çıralı, hükümetin somun ekmeğe uyguladığı sabit fiyat politikasının sektörü iflasın eşiğine getirdiğini belirtti.

Böyle giderse halkımızı ekmeksiz günler bekliyor” diyen Çıralı, hükümeti uyararak ekledi:

“14 ay geçti, hala aynı fiyat. Asgari ücret arttı, maliyetler katlandı ama biz ayakta kalamıyoruz. Artık dükkânlarımızı kapatma noktasındayız.”

"Girdi maliyetleri arttı, ekmek fiyatı sabit kaldı"

Çıralı, bir yıl önce belirlenen 15 TL’lik sabit fiyatın hâlâ geçerli olduğunu, ancak geçen süre içinde tüm maliyetlerin katlandığını söyledi:

“Bir yıl önce, 1 Mart 2024 tarihinde somun ekmeğe devlet narh koyarak 15 TL satış fiyatı olarak sabitlemiştir. 14 ay geçmesine rağmen bu fiyatı değiştirmedi. Biz fırıncılar batma noktasına geldik.”