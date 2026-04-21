Recep DAL

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu, sektörde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini duyurmak amacıyla eylem gerçekleştirdi. Araçlarıyla Lefkoşa Kuğulu Park önünde toplanan taksiciler, konvoy halinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne giderek protestolarını sürdürdü.

Bakanlık önünde davul ve zurna eşliğinde eylem yapan taksiciler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı Bakanlık önüne davet ederek görüşme taleplerini yineledi.

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar:

“Ekmeğimizi gasp edenlere karşı hak arayışı içindeyiz”

Eylem sırasında tüm taksiciler adına konuşan Federasyon Başkanı Murat Karalar, verdikleri mücadelenin haklı olduğunu vurgulayarak, “Burada haklı mücadele sergiliyoruz. Ekmeğimizi gasp edenlere karşı hak arayışı içindeyiz” dedi.

Karalar, taleplerini defalarca Bakan Erhan Arıklı’ya ilettiklerini belirterek, “Biz her ne kadar kendimizi ifade etmeye çalışsak da karşımızdakiler farklı isteklere bize geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Gazinoların taksicilik yapmasının önünün açılmaya çalışıldığını ileri süren Karalar, “Gazino araçları taşımacılık yapamazlar. Duruşumuzdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık dört aydır önergenin Bakanlar Kurulu’na götürülmesini beklediklerini söyleyen Karalar, hayat pahalılığı eleştirilerine de yanıt vererek, “Bizi hayat pahalılığını yükseltmekle suçluyorlar. Biz HP sepetine etki etmiyoruz, hükümet ediyor. Hükümet taksicilere borçludur” dedi.

Karalar ayrıca KIBHAS’ın kuruluş amacının dışına çıktığını savunarak, “Hiçbir sektörü etkilemeden hizmet yapması gerekiyordu fakat bunlar taksici oldular” diye konuştu.

Ercan Havalimanı’nda çalışan taksicilerin duracak yerlerinin dahi olmadığını belirten Karalar, taleplerinin haklı olduğunu vurgulayarak, “Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşmeden buradan ayrılmayacağız. Konuştuklarımın bir kelimesi bile yanlışsa istifa edip giderim. Biz Arıklı’yı burada bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortak basın açıklaması okundu

Eylem kapsamında federasyon tarafından ortak bir basın açıklaması da yapıldı. Açıklamada, taksi sektörünün yaşadığı sıkıntıların çözümü için yalnızca federasyonun değil, tüm taksi birliklerinin çaba gösterdiği vurgulanarak, bu mücadelenin “sektörün bekası” için olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile defalarca görüşüldüğü, sektörün sorunlarının aktarıldığı ancak herhangi bir somut çözüm elde edilemediği kaydedildi. “Ne Bakanlık uhdesinde olan yasal mevzuatlarda yol alabildik ne de İzin Kurulu Komitesi’nde sorunların aşılması yönünde karar üretilebildi” denildi.

“Korsan Yasası” geri çekildi iddiası

Taksiciler, özel araçlarla taşımacılık yapanlara yönelik düzenlenecek denetlenebilir bir yasal çalışma olarak tanımladıkları “Korsan Yasası”na da dikkat çekti. Açıklamada, söz konusu yasanın taslağının hazırlanarak Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği ve hukuk komitesine gönderildiği, ancak Meclis’e sevk edilmesi beklenirken geri çekildiği ifade edildi.

Yaklaşık bir yıldır bu konuda net bir yanıt alınamadığı belirtilen açıklamada, “Yasa tekrar düzenlenip gönderilecek dendi fakat casino araçlarına imtiyaz sağlanması için aynı yasanın içerisine dahil edilmek istendi” iddiasına yer verildi.

KIBHAS ve turistik izinler eleştirildi

Açıklamada, turistik izinler için kriterlerin netleştirilmesi gerektiği vurgulanarak, her sektörün kendi işini yapması gerektiği belirtildi.

KIBHAS’ın bir ihtiyaç olarak kurulduğu ancak mevcut durumda dolmuş gibi çalışarak taksi sektörünün işini yaptığı savunulan açıklamada, “Otel otel, adres adres gezip yolcu alıp indiriyor” denildi.

Ayrıca casino araçlarının 2012 yılında imzalanan protokole uymadığı ileri sürülerek, denetimsizlik eleştirisi yapıldı ve “Bakanlığı bile dikkate almadan araç alıp çalıştırıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Zam ve çelişki eleştirisi

Açıklamada, 15 Ocak’ta toplu taşımaya yüzde 40 zam onayı verildiği hatırlatılarak, aynı süreçte taksi ücretlerinin pahalı olduğu yönünde açıklamalar yapılmasının çelişki yarattığına dikkat çekildi.

“Buyurun buradan çıkan mantığı biz anlayamadık siz anlayın” denilen açıklamada, devlet ciddiyeti ve adaletli yaklaşım çağrısı yapıldı.

“Eylem sürecek” mesajı

Federasyon, talepler karşılanana kadar eylem alanının terk edilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, federasyon ve taksi birliklerinin ortak kararı olmadan eylemin sonlandırılmayacağı vurgulandı.

Taksicilerin talepleri şöyle:

-Motorlu Yolcu Eşya Taşıma Denetim Değişiklik Yasası (Korsan Yasası)

-İzin Kurulu’nun ivedilikle kurulup toplanması

-Taksimetrelere zam yapılması

-KIBHAS seferlerinin düzenlenmesi

-%25 Vito farkı

-Yeni taksi duraklarının kurulması

-Mesleki Sürücü Belgesi tüzüğünün yeniden düzenlenmesi

-Başvuruların taksi birlikleri üzerinden alınması

-Plaka renklerinin belirlenmesi ve ‘T’ harfinin kaldırılması

-Turistik ‘T’ izinli araçlar için kriterlerin netleştirilmesi

-Bölge dışı çalışan taksilere yasal yaptırım uygulanması

-Casino araçlarının kısıtlanması

-Ercan Taksi Durağı’nın yerinin belirlenmesi

-Vergilerin götürü usulü olarak devam etmesi ve hızla sonuçlandırılması

Eylem, taksicilerin Bakan Arıklı ile görüşme talebini yinelemesi ve taleplerinin karşılanması çağrısıyla devam ediyor.