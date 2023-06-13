Ekmeğe zam kapıda…

Döviz karşısında günden güne daha da çok değer kaybeden Türk Lirası, zamları da beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, hafta sonuna doğru ekmeğe yeni bir zam ­yapılacağı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, yaşanan döviz artışlarından dolayı maliyetlerin yükseldiğini aktararak, “Zam yapmak kaçınılmaz” dedi. Çıralı, henüz rakamın net olmadığını ancak tahmini olarak %20-25 civarında zam yapılacağı beklentisi olduğunu da ifade etti.

Somun ekmek şu anda marketlerde 8 TL’ye satılıyor.