Ekmeğe zam kapıda…
Döviz karşısında günden güne daha da çok değer kaybeden Türk Lirası, zamları da beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, hafta sonuna doğru ekmeğe yeni bir zam yapılacağı öğrenildi.
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Döviz karşısında günden güne daha da çok değer kaybeden Türk Lirası, zamları da beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, hafta sonuna doğru ekmeğe yeni bir zam yapılacağı öğrenildi.
YENİDÜZEN’e konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, yaşanan döviz artışlarından dolayı maliyetlerin yükseldiğini aktararak, “Zam yapmak kaçınılmaz” dedi. Çıralı, henüz rakamın net olmadığını ancak tahmini olarak %20-25 civarında zam yapılacağı beklentisi olduğunu da ifade etti.
Somun ekmek şu anda marketlerde 8 TL’ye satılıyor.
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Etiketler : zam, EKMEK, Ömer Çıralı