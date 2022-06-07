Ekmeğe de zam: Somun 7 TL’ye yükseldi!

Elektrik, akaryakıt, tüp gaz ve un fiyatlarında yaşanan artış sonrası, unlu mamullere yüzde 20 oranında zam geldi.

YENİDÜZEN’e konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, söz konusu zammın bugün itibariyle pek çok fırında uygulanmaya başladığını ifade etti.

Bu kapsamda, 5,50 TL ila 6 TL arasında satılan 200 gramlık somun ekmek, 6,50 TL ile 7 TL arasında satılmaya başladı.

Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı, pide ve dilimli ekmek gibi diğer tüm unlu mamullere de yüzde 20 oranında zam geldiğini açıkladı.