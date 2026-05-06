Ek mesai ödemelerinde takvim uzlaşısı: Eylem askıya alındı

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın çağrısı üzerine sendikalar, ek mesai ödenekleriyle ilgili bugün saat 17.15’te bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimi sendikalara sunuldu.

Varılan uzlaşıya göre;

Ocak ayı ek mesaileri 12 Mayıs’ta,

Şubat ayı ek mesaileri 15 Haziran’da ödenecek.

Mart ve Nisan aylarına ait ek mesailerin ise Temmuz ayı içerisinde iki ayrı ödeme şeklinde yapılabilmesi için çalışma yürütülecek.

Sendikalar, çalışanların angarya çalışmama hakkı kapsamında başlattığı ek mesaiye kalmama eyleminin askıya alındığını duyurdu.

Ancak açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın belirlenen takvime uymaması halinde eylemlerin yeniden başlatılacağı da vurgulandı.

Açıklamaya; KTAMS, KAMUSEN, GÜÇ-SEN, KAMU-İŞ, K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile TIP-İŞ imza koydu.