Mağusa Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Mağusa Belediyesi ile belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında iki yıl süreyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye, Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Harun Oza imza koydu. İmza töreninde Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşme kapsamında, belediye personeline ekonomik ve sosyal güvence açısından rahatlama sağlayacak yeni düzenlemeler getirildi. Ayrıca, çalışanların ileride emeklilik süreçlerinde karşılaşabilecekleri olası hukuksal olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Toplu İş Sözleşmesi’nde gerekli düzenlemeler yapıldı.

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay:

“İş barışı açısından son derece önemli bir sözleşme”

Uluçay, her iki tarafın da süreç boyunca gayret gösterdiğini ve ortak bir noktada buluştuğunu belirterek, “Gazimağusa Belediyesi’nde iş barışı açısından bu toplu iş sözleşmesi son derece önemlidir. Her iki taraf da gayret etti ve sonunda ortak bir noktada buluşuldu. Bundan dolayı memnun ve mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Harun Oza:

“Diyalogla ortak bir noktada buluşuldu”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Harun Oza ise sözleşme hazırlığı sürecinde karşılıklı anlayış ve diyalogla ortak bir noktada buluşulduğunu belirtti. Çalışanlar adına bazı yeni hak ve kazanımlar elde edildiğini ifade eden Oza, sürecin olumlu şekilde tamamlanmasına katkı koyan mağusa Belediye Başkanı Uluçay’a teşekkür ederek, imzalanan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.