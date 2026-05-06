“Hükümetin amacı kendi yolsuzluklarını haberleştirenleri cezalandırmak”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın basın özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde revize edilmesini istedi.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, KTAMS olarak hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve basın özgürlüğünün, birbirinden ayrılmaz temel demokratik değerler olduğuna inandıklarını vurguladı.

Bengihan, Meclis Genel Kurulu’ndan oy çokluğuyla geçen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nda hükümetin amacının, “kişi hak ve özgürlüklerini korumaktan ziyade, kendi yolsuzluklarını haberleştirenleri cezalandırmak” olduğunu kaydetti.

Bengihan, yasada “Masumiyet Karinesinin İhlali” başlığı altında getirilen düzenlemelerle gazetecilik faaliyetlerinin hapis cezası tehdidi altında bırakılmasının, insan hakları ile basın özgürlüğü arasında bulunması gereken hassas dengeyi zedelediğini belirtti.

Bu düzenlemenin, ülkede kamu gücünü kullanan bazı siyasilerin yolsuzluk, usulsüzlük ve görevi kötüye kullanması gibi durumlarda şeffaflığı ortadan kaldıracağına vurgu yapan Bengihan, bu yönüyle sadece basın özgürlüğünü zedelemekle kalmayıp, halkın doğru bilgiye erişim hakkını da kısıtlayacağını belirtti.

Yasanın yürürlüğe girmesi halinde demokratik değerlerin zarar göreceğini ve kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkının kısıtlanacağına dikkat çeken Bengihan, yasanın, basın özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde revize edilmesini istedi.